Mais de 60 cirurgias eletivas ortopédicas são realizadas em Gurupi, Araguaína, Alvorada e Guaraí

“Gostei bastante do atendimento da equipe, ótimos profissionais, atendimento de qualidade e foi bem rápido. Tudo ocorreu bem, já estou em casa me recuperando para voltar à rotina diária”. O depoimento é do paciente Menarry Azevedo Reis, que fez uma cirurgia eletiva ortopédica no Hospital Regional de Guaraí (HRGUA), unidade que passou a ofertar o serviço, no final de semana.

Assim como Menarry, outros 63 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), fizeram cirurgias eletivas nos dias, 7 e 9, por meio do Programa de Aprimoramento de Gestão Hospitalar (PAGH-Cirúrgico), conhecido como Opera Tocantins, criado para dar agilidade aos atendimentos. “Aqui em nossa unidade, só eram realizadas cirurgias ortopédicas de urgência e emergência, mas graças ao empenho do secretário Afonso Piva, passamos a oferecer estas cirurgias através do Opera Tocantins, com 10 pacientes atendidos no final de semana e estamos estruturando a unidade para que seja um serviço de rotina”, afirmou o diretor-geral do HRGUA, Claudio Reis de Oliveira.

Entre os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos nos mutirões, estava Rosilene Pessoa Maracaipe, que fez cirurgia eletiva no Hospital Regional de Gurupi (HRG). “Eu estava há dois anos esperando a cirurgia, mas graças a Deus eu consegui, fui bem atendida e foi maravilhoso. Eu estava há um ano e meio sem trabalhar, por causa da saúde debilitada, mas agora que fiz a cirurgia vou poder voltar a trabalhar e a primeira coisa que vou fazer é limpar a casa que até isso eu não estava conseguindo”.

Há dois anos, a paciente Suzy Francis Moares aguardava na fila da Central Estadual de Regulação (CER) e falou da felicidade em ter a saúde restaurada. “Quero agradecer ao Governador por nos proporcionar a realização desta cirurgia, pois não só eu, mas várias mulheres estão realizando hoje. Eu esperava há quatro anos e finalmente consegui. Obrigada a todos os envolvidos no processo”, concluiu.

Por meio do Opera Tocantins, o Governo do Estado paga adicionais aos trabalhadores da saúde que participam da cirurgia, como enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e outros. As cirurgias são efetuadas fora do horário de trabalho e são direcionadas aos pacientes da CER.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Afonso Piva de Santana, ressaltou a importância da realização das cirurgias eletivas. “É muito gratificante ver as unidades hospitalares trabalhando em equipe para ofertar cirurgias eletivas aos pacientes. Por meio desse Programa, os pacientes que aguardam na fila de espera são atendidos com mais agilidade e, para isso, contamos com a disponibilidade das equipes em se deslocarem de um hospital para outro e também a aceitação dos pacientes em serem atendidos nas unidades menores”, afirmou o secretário.

Edição: Lorena Lira

Revisão Textual: Marynne Juliate