Arraiá da Capital: Divulgado resultado da seleção de jurados que atuarão durante a festa

Foi divulgado no Diário Oficial da última sexta-feira, 16, os jurados que atuarão no concurso de quadrilhas do 31º Arraiá da Capital. No total, nove jurados e dois suplentes foram selecionados para compor banca de avaliação das apresentações das juninas participantes. O evento acontece de 21 a 26 de junho, no estacionamento do estádio Nilton Santos e é uma das maiores festas juninas da região Norte do País.

A Portaria com o resultado da seleção pode ser consultada aqui.

O principal atrativo do Arraiá da Capital é o concurso de quadrilhas juninas, uma das mais importantes manifestações da cultura popular palmense. Sua realização tem como objetivo valorizar, apoiar e difundir a cultura regional. Todos os anos, grupos de diferentes regiões da cidade, formados por jovens de todas as idades, se unem para celebrar e dar vigor a essa festa.

Os jurados serão responsáveis pelo julgamento das apresentações das quadrilhas participantes, seguindo as diretrizes estabelecidas em edital. Eles receberão o valor de R$ 2.200,00 pelo trabalho nos cinco dias de festa, incluindo a participação em reunião de alinhamento, prévia ao evento.

Confira os nomes selecionados

Renate Sthefanes Soboll

Fauzia Roges Jordy

Jessika Villalon Sousa Cruz

Niccolly Evannys Zifirino Lima

Elâine Nolêto Jardim

Manu Soares Kronbauer

Jucélia Gomes Sobrinho

Alexandre Aragão Fernandes

Jeane da Silva

Márcio Telles de Souza Malta

Pedro Alves Ferreira Júnior

Texto: redação / FCP

Edição: Secom Palmas