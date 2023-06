Corpo de Bombeiros já comemora número de inscritos para 16ª Corrida do Fogo

A 16ª Corrida do Fogo, do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, que ocorre dia 1º de julho, já supera a expectativa da Comissão Organizadora em relação a procura por inscrições. Das 1,4 mil vagas disponíveis, restaram apenas 50 vagas, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br. A previsão da Comissão Organizadora é que as vagas sejam todas preenchidas nesta segunda-feira, 19.

A Corrida do Fogo é uma das maiores do Tocantins e, este ano, ampliou em 200 o número de competidores em relação ao ano passado, quando, 1,2 mil pessoas se inscreveram, além dos participantes da chamada “pipoca”.

A entrega do kit-atleta, composto de uma sacochila, chip, camiseta, numeral e toalha, está programada para os dias 29 e 30 de junho, no Laboratório LabVida, um dos grandes parceiros da Corrida do Fogo, no mesmo local entregue ano passado.

Os percursos serão de 5 e 10 km, masculino e feminino.

Cerimônia da Tocha

O Corpo de Bombeiros Militar realiza ainda a Cerimônia da Tocha, no dia 27 de junho, e celebra a abertura das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Militar. O evento é voltado para bombeiros militares, membros das Forças de Segurança do Tocantins e convidados.

A programação terá início, às 7h30, no Palácio Araguaia, onde ocorre o acendimento da Tocha Olímpica, que será conduzida em revezamento pelos representantes das Forças de Segurança, até à nova sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (QCG), às margens da Avenida JK, saída para Paraíso do Tocantins.

Serão cerca de 4 km a ser percorridos pelos pelotões, que vão sair do Palácio do Araguaia, entrarão na Avenida JK (Leste), até à Avenida NS-04, por onde percorrem até à Avenida LO-01, passam na lateral da Praça dos Girassóis, contornam a Avenida NS-03, até à frente do Palácio Araguaia (Sul), e seguem pela Avenida JK para a reta final, que é o Quartel do Comando Geral dos bombeiros militares.

