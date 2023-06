Sesmu abre inscrições para gerenciamento do estacionamento durante festividade

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) abriu inscrições, por meio do Edital de Chamamento Público nº003/2023, divulgado no Diário Oficial da última sexta-feira, 16, para cadastramento dos interessados em gerenciar o estacionamento temporário durante o 31° Arraiá da Capital, que acontecerá no Estádio Nilton Santos, entre os dias 21 e 26 de junho. As inscrições ocorrem nesta segunda-feira, 19, das 13h30 às 19 horas, na sede da pasta, localizada no 3º andar do prédio da Prefeitura de Palmas, na JK.

Nos dias do evento, os sorteados deverão manter o estacionamento aberto a partir das 17 horas. Para participar do certame, os interessados devem preencher a ficha de inscrição no ato de entrega dos documentos; a não entrega implica na desclassificação do concorrente.

Os documentos necessários para a inscrição são:

– Cópia do comprovante de inscrição e situação cadastral, emitido pela Receita Federal do

Brasil;

– Cópia do instrumento jurídico de constituição da pessoa jurídica;

– Cópia do documento de identidade e do CPF do responsável;

– Comprovante de endereço;

– Certidão Negativa de Débito Municipal.

Sorteio

O sorteio será realizado na próxima terça-feira, 20, às 15 horas, na sala de reunião do Instituto Planejamento Urbano de Palmas (Impup), localizado na Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial – 2º andar. Após o sorteio, os sorteados assinarão o termo de credenciamento junto a um responsável da Sesmu e deverão retirar a Autorização de Utilização de Via Pública no dia do sorteio no local.