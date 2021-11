Após audiência com Wanderlei, Josi Nunes faz visita a Carlesse, seu principal aliado

Por Cleber Toledo

No dia em que participou de uma reunião das universidades públicas do Tocantins, representando a Unirg, com o governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PSL), fez questão de visitar o hoje seu principal aliado político, o governador afastado Mauro Carlesse, presidente regional do PSL.

Bom lembrar que os dois grupos — de Carlesse e Wanderlei —, antes um só, são agora os mais ferrenhos adversários.

A audiência das universidades com Wanderlei foi nessa quinta-feira, 11, e, em seguida, Josi visitou Carlesse na sede do PSL em Palmas. Com o governador afastado estavam os ex-secretários Élcio Mendes (Comunicação), Sebastião Albuquerque (chefe de Gabinete do Governador) e José Humberto Marquez Pereira (Assuntos Parlamentares).