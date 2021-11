Lázaro Botelho assume Secretaria de Ações Estratégicas do governo interino de Wanderlei Barbosa

Por Cleber Toledo

O governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido) trouxe mais uma mudança na estrutura administrativa. O Diário Oficial de quinta-feira, 11, trouxe a nomeação do ex-deputado federal Lázaro Botelho (PP) como secretário extraordinário de Ações Estratégicas. O político estava afastado do cenário desde que deixou a Câmara em 2018. Nas eleições daquele ano, o araguainense ficou na 1º suplência da coligação.

Detran sob nova direção

Wanderlei Barbosa também mudou a gestão do Departamento de Trânsito (Detran). Paulo Roberto Melo de Castro Nogueira assume a presidência do órgão no lugar de Cláudio Alex Vieira.

Primeiro escalão do governo Wanderlei Barbosa

Nomeados por Wanderlei

JAIRO MARIANO – secretário da Fazenda

DARCI COELHO – secretário extraordinário de Assuntos Parlamentares

CORONEL MÁRCIO ANTÔNIO BARBOSA DE MENDONÇA – Casa Militar

BETO LIMA – secretário da Indústria, Comércio e Serviços

WLADEMIR COSTA MOTA OLIVEIRA – secretário da Segurança Pública

JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO – secretário de Parcerias e Investimentos

ROBSON MOURA FIGUEIREDO LIMA – presidente do Instituto de Terras do Tocantins

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES – presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras

MARCO AURÉLIO GIRALDE – presidente da Agência de Tecnologia da Informação

LUIZ CELSO DE BARROS JÚNIOR – secretário da Comunicação

DEOCLECIANO GOMES FILHO – secretário-chefe da Casa Civil

LÁZARO BOTELHO – secretário extraordinário de Assuntos Estratégicos

Remanescente do governo Mauro Carlesse

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA – Controladoria-Geral do Estado

CORONEL CARLOS EDUARDO DE SOUZA FARIAS – Corpo de Bombeiros Militar

CORONEL JÚLIO MANOEL DA SILVA NETO – Polícia Militar

ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS – procurador-geral do Estado

AFONSO PIVA DE SANTANA – secretário da Saúde

BRUNO BARRETO – secretário da Administração

JAIME CAFÉ – secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura

HEBER LUIS FIDELIS FERNANDES – secretário da Cidadania e Justiça

MIYUKI YASHIDA – secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SERGISLEI MOURA – secretário do Planejamento e Orçamento

JOSÉ MESSIAS DE ARAÚJO – secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social

RENATO JAYME – presidente do Instituto Natureza do Tocantins

Pastas indefinidas

Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação – Indefinido

Secretaria da Governadoria – Indefinido

DANILO DE AZEVEDO COSTA – secretário da Educação, Juventude e Esportes (Interino)

RENATO JAYME – presidente da Agência de Mineração (Interino)