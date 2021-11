Servidora registra BO contra a presidente da Câmara por agressão; Janad nega e se diz vítima de desacato, calúnia e difamação

Por Cleber Toledo

Uma servidora da rede municipal de saúde registrou um boletim de ocorrência contra a presidente da Câmara de Palmas, Janad Valcari (Podemos). O documento relata uma agressão após uma discussão entre as duas na terça-feira, 9, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Capital. A parlamentar teria segurado o braço da funcionária pública, machucando-a com as unhas.

Assemp vai acompanhar o caso

A Associação dos Servidores Públicos de Palmas (Assemp) emitiu nota de repúdio e comunicou que irá acompanhar o caso. “A Assemp é contra esse tipo de assédio e agressão e sempre repudiará casos como esses. Também está sempre apoiando as causas e direitos dos servidores. A Diretoria da Assemp entrou em contato com a vereadora, que negou a agressão e afirmou que ela foi quem sofreu calúnia ao ser chamada de vagabunda, por exercer cargo de vereadora”, relata.

Agressão fantasiada

Janad Valcari emitiu nota para negar a agressão, que diz ter sido “fantasiada”. A parlamentar relata que esteve na UPA como “fiscal do povo” e alega ter sido ela a vítima após a funcionária pública ter se irritado com a solicitação para que entrasse em contato com os médicos da unidade. “A servidora, com muita grosseria e desrespeito, atacou por diversas vezes, com palavras de injúria, a honra de Janad e dos demais vereadores de Palmas, chamando até de ‘vagabunda’, e que ela deveria ‘caçar o que fazer’, quando na verdade, Janad estava no local apenas exercendo seu papel constitucional de fiscal do povo”, argumenta.

Desacato, calúnia e difamação

Janad Valcari revela que também procurou a Polícia Civil e adianta que irá processar a funcionária da UPA. “A vereadora lamenta o episódio fantasiado pela servidora que tentou impedir sua atividade parlamentar e informa que já tomou as providências necessárias, com o registro do boletim de ocorrência e com processo na justiça pelos crimes de desacato, calúnia e difamação, além de já ter requerido as imagens das câmeras de segurança do local para comprovar que a denúncia da servidora é inverídica

Leia a íntegra das notas:

“A presidente da Câmara de Palmas, vereadora professora Janad Valcari, vem prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido no último dia 09 de novembro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando estava exercendo seu papel de fiscal do povo, como sempre o fez desde o início do seu mandato.

Primeiro que a parlamentar desconhece a agressão fantasiada pela servidora da UPA Lucilene de Melo Maciel. E que ao contrário disso, a vereadora é que foi agredida verbalmente no exercício da sua atividade parlamentar em pleno horário de expediente. Lucilene se irritou quando Janad solicitou que ela entrasse em contato com os médicos para que se fizessem presentes na unidade de saúde a fim de atender os pacientes, inclusive uma senhora com o pé quebrado (vítima da porta do ônibus do transporte coletivo da capital), e fez questão de insultar a vereadora com palavras de “baixo calão”.

A servidora, com muita grosseria e desrespeito, atacou por diversas vezes, com palavras de injúria, a honra de Janad e dos demais Vereadores de Palmas, chamando até de “vagabunda”, e que ela deveria “caçar o que fazer” quando na verdade, Janad estava no local apenas exercendo seu papel constitucional de fiscal do povo.

Com relação a isso, a vereadora Janad Valcari, lamenta o episódio fantasiado pela servidora que tentou impedir sua atividade parlamentar e informa que já tomou as providencias necessárias, com o registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil e com processo na justiça pelos crimes de desacato, calúnia e difamação, além de já ter requerido as imagens das câmeras de segurança do local para comprovar que a denúncia da servidora é inverídica.

Janad Valcari

Presidente da Câmara de Palmas”

“Nota de Repúdio

A Associação dos Servidores Municipais de Palmas (Assemp) vem por meio desta nota repudiar a suposta agressão sofrida pela servidora pública Lucilene de Melo Maciel, da Unidade de Pronto atendimento de Taquaralto, nesta terça-feira, 09, por parte da vereadora Janad Vacari, presidente da Câmara Municipal de Palmas.

Conforme nota recebida, a vereadora Janad Vacari esteve na unidade nesta terça-feira, 09, ajudando uma paciente que precisava de atendimento, e lá teria agredido verbalmente e fisicamente a servidora, que registrou boletim de ocorrência (BO) na Polícia Civil, que por sua vez solicitou exame pericial para investigar o caso.

A Assemp é contra esse tipo de assédio e agressão e sempre repudiará casos como esses. Também está sempre apoiando as causas e direitos dos servidores municipais de Palmas. A Diretoria da Assemp entrou em contato com a vereadora, que negou a agressão e afirmou que ela foi quem sofreu calúnia ao ser chamada de vagabunda, por exercer cargo de vereadora. A Associação irá acompanhar o caso.”