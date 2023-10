Antonio Andrade visita comerciantes e fortalece pré-candidatura à prefeito de Porto Nacional

Intensificando a agenda política referente às eleições municipais de 2024, o deputado federal Antonio Andrade (Republicanos), se reuniu nesta sexta-feira, 29, com empresários de diversos segmentos de Porto Nacional. Onde discutiu pautas importantes para o desenvolvimento do município, e recebeu manifestações de apoio do empresariado local.

Dentre os nomes importantes que declararam apoiar à candidatura do deputado federal mais votado do Tocantins nas últimas eleições, está Alcione ex-sócio do prefeito Ronivon Maciel. Na oportunidade, o empresário do ramo de materiais de construção justificou seu apoio afirmando que o deputado Antonio Andrade é o mais preparado para ser o próximo prefeito de Porto Nacional.

Por sua vez, Antonio Andrade destacou que uma candidatura se faz com alianças, por essa razão, parcerias exitosas estão sendo firmadas. “Numa futura condição de prefeito irei conduzir os trabalhos do Executivo, fazendo os investimentos certos, prezando pelo equilíbrio das contas públicas e estabelecendo uma linha de gestão transparente, comprometida e responsável”.