Festa da Jabuticaba promete delícias e experiências únicas de 6 a 8 de outubro

Taquaruçu já se prepara para a 5ª edição da Festa da Jabuticaba, que promete oferecer aos visitantes uma experiência única, nos dias 6, 7 e 8 de outubro. Com o apoio da Prefeitura de Palmas, o evento iniciará com a abertura dos pomares para visitação, contará ainda com uma Vila Gastronômica na Praça da Criança e os visitantes poderão percorrer os empreendimentos da Rota Gastronômica.

No início da semana, equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), se reuniu com os idealizadores da festa, expositores de comidas e bebidas à base da jabuticaba, produtores da fruta e proprietários de restaurantes e pousadas que participarão ativamente da festa. Na oportunidade, discutiram diversos aspectos para organização do evento, incluindo a exposição dos produtos, a definição dos pratos a serem oferecidos, a organização dos pomares para garantir segurança e conforto dos visitantes, bem como diretrizes sanitárias para a comercialização dos produtos.

Programação

A Sedem explica que a programação será diversificada e promete agradar a todos os gostos. Uma das atrações mais esperadas é a Vila Gastronômica, onde os visitantes poderão saborear uma variedade de pratos criativos e deliciosos, todos preparados com a fruta protagonista. Bolos, pães, tortas, geléias, bombons, sucos, licores, vinhos e outras iguarias preparados com jabuticaba estarão à disposição para compra.

Além disso, produtores de Taquaruçu abrirão seus pomares para os visitantes, proporcionando uma vivência única de provar jabuticabas colhidas diretamente da árvore. A interação com os agricultores locais tornará a experiência ainda mais especial e aproximará os visitantes dos sabores autênticos da região. Em alguns pomares também serão comercializados produtos elaborados com a fruta.

Restaurantes e pousadas de Taquaruçu não ficaram de fora e já se preparam para a festa, adaptando seus cardápios para oferecer pratos especiais com jabuticaba e, assim, poderem participar da Rota Gastronômica. A Rota é um convite, aos amantes da boa gastronomia, a explorar os sabores exclusivamente da região.

A edição deste ano conta com o apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), que viabilizou parcerias para inserir a festividade dentro do calendário da gastronomia turística do município.