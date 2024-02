Antonio Andrade prestigia comemoração de 33 anos de emancipação política do município de Lagoa da Confusão

Em demonstração de respeito e apoio à comunidade de Lagoa da Confusão, o deputado federal, Antonio Andrade, prestigiou nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, as comemorações do aniversário de 33 anos de emancipação política do município.

Além de Andrade, os deputados estaduais Valdemar Júnior e Nilton Franco também marcaram presença no evento.

O parlamentar destacou em seu discurso o desenvolvimento visível da cidade e o trabalho exemplar do prefeito Thiago Lagoense e sua gestão para atender da melhor forma possível as demandas da população. Ele ainda ressaltou que, a dedicação do prefeito Thiago tem sido o diferencial para o progresso do município.

E para encerrar com chave de ouro a celebração especial que contou com discursos emocionantes e a presença de autoridades, a população será presenteada com um mega show da estrela paraense Manu Batidão, em agradecimento aos 33 anos de história, felicidade e prosperidade.

Autoridades presentes

Deputado federal, Antonio Andrade; deputado estadual, Valdemar Júnior; deputado estadual, Nilton Franco; prefeito de Lagoa da Confusão, Thiago Lagoense na companhia da primeira-dama, Ana Flávia.

Assessoria de Comunicação – Antonio Andrade