Antonio Andrade participa de sessão inaugural de abertura dos trabalhos de 2024

O deputado federal Antonio Andrade iniciou o ano de 2024 em Brasília com muito otimismo e responsabilidade. Na cerimônia de abertura do ano legislativo, realizada nesta segunda-feira (05/02), o parlamentar ouviu atentamente o discurso do presidente Lira e das demais autoridades e afirmou que os deputados continuarão a trabalhar com foco e determinação para entregar leis de interesse do País a despeito das eleições municipais e demais temas.

“Não é porque estamos em ano eleitoral que essa Casa não vai trabalhar. Reafirmo o discurso do Presidente Lira. Vamos continuar com afinco aprovando pautas importantes pro Brasil e o Tocantins continuar avançando nas mais diversas áreas”, enfatizou Andrade.

Lira defendeu o poder de emendas dos deputados ao Orçamento e às propostas de autoria do Executivo. “Não fomos eleitos para sermos carimbadores”, disse. Ele destacou que os deputados têm o conhecimento das necessidades diárias da população, ao contrário dos técnicos do governo.

“O Orçamento é de todos os brasileiros e brasileiras, não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, não foi eleita para escolher as prioridades da Nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós parlamentares”, disse.

As prioridades de 2024, de acordo com Lira, serão a regulamentação da reforma tributária, a retomada da discussão da reforma administrativa, a aprovação da pauta verde e uma regulamentação sobre a inteligência artificial. “Vamos fazer o nosso papel de legislar e aprovar todas as matérias que forem de interesse do Brasil e dos brasileiros”, afirmou.

Asessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade