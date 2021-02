Antonio Andrade destaca a importância da chegada do sinal da TV Assembleia em Araguaína

O presidente da Assembleia, Antonio Andrade (PTB), inaugurou oficialmente o sinal da TV Assembleia em Araguaína. O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira no Setor das Torres, no Parque Sonhos Dourados, e contou com a participação do governador Mauro Carlesse (DEM).

Para o parlamentar, a expansão do sinal da TV Assembleia é fundamental para dar transparência às ações da Casa de Leis e ao mesmo tempo mostrar o trabalho realizado pelos deputados.

“A partir de agora, toda a população de Araguaína e das cidades circunvizinhas terão a oportunidade de acompanhar o trabalho dos deputados”, explicou, acrescentando que a intenção é levar o sinal da TV às 20 maiores cidades tocantinenses, alcançando cerca de um milhão de pessoas.

Canal

Desde o dia 1º deste mês, os araguainenses e moradores das cidades vizinhas podem acompanhar a programação da TV Assembleia, em sinal aberto digital, pelo canal 20.2.

A programação da TV Assembleia inclui a transmissão dos trabalhos parlamentares, ao vivo, durante as sessões ordinárias e solenes, audiências públicas, reuniões das comissões permanentes entre outros eventos do Legislativo estadual.

Além de democratizar o acesso às ações da Assembleia, a TV democratiza a informação, por meio de noticiários, conhecimentos (como cursos a distância), cultura e lazer aos tocantinenses, além da exibição de conteúdos culturais e informativos nacionais.

Também participaram da solenidade os deputados Jorge Frederico (MDB), Valderez Castelo Branco (PP), Elenil da Penha (MDB), Olyntho Neto (PSDB), Ricardo Ayres (PSB) e Issam Saado (PV).