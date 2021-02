Governador Carlesse prestigia formatura e entrega equipamentos para a PM em Araguaína

Em Araguaína, onde cumpriu agenda de trabalho nesta quinta-feira, 11, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, prestigiou a formatura do 1º Curso de Policiamento Ostensivo Rural do Estado do Tocantins. A solenidade foi realizada no 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Durante o evento, o Governador entregou equipamentos de uso não letal para a unidade.

Ao todo, 29 policiais militares do 7º BPM de Guaraí, 2º BPM de Araguaína, 9º BPM de Araguatins, 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Colinas e 5ª CIPM de Tocantinópolis participaram do curso, que visa atender uma modalidade de policiamento voltada para a comunidade rural, em povoados e assentamentos.

Durante o curso, os militares foram instruídos acerca da doutrina de policiamento rural, práticas de prevenção aos crimes, abordagem em ambiente rural, noções de sobrevivência no Cerrado, direção off-road, dentre outros. A Patrulha Rural tem como objetivo promover a aproximação com a comunidade agrícola/rural, aperfeiçoar o policiamento ostensivo para reprimir a prática de crimes contra a vida, dilapidação de patrimônio e roubo a caixas eletrônicos na região, além de apoiar o policiamento ordinário na sede dos municípios.

O governador Mauro Carlesse destacou que o meio rural ganhou um apoio de qualidade, e que existe necessidade de se criar uma delegacia voltada para atender o homem do campo. “O que faltava era um apoio de qualidade ao produtor. Vamos implantar essa iniciativa em todas as regiões e tenho certeza de que vamos receber apoio dos empresários rurais”, pontuou.

Segundo o comandante do 2º BPM de Araguaína, tenente coronel Valdeon Dias, essa modalidade de policiamento já foi empregada com sucesso em vários estados e no Tocantins não será diferente. “Esse curso visa justamente a aproximação com a comunidade rural. É um policiamento georreferenciado, onde o produtor é cadastrado e passa a receber todo um atendimento preventivo”, explicou.

Equipamentos

Ainda durante a solenidade, o governador Carlesse entregou equipamentos de uso não letal que contribuirão para o policiamento preventivo e para a intensificação das ações de combate à criminalidade em Araguaína e região. Foram entregues 200 munições AM403P (elastômero); um lançador AM640; e oito granadas de gás lacrimogêneo.

Presenças

A formatura da turma do 1º Curso de Policiamento Ostensivo Rural do Estado do Tocantins foi prestigiada pelo vice-governador Wanderlei Barbosa e por representantes dos demais poderes e autoridades políticas, como o presidente do Tribunal de Justiça, João Rigo; o presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade; o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues; o deputado federal Tiago Dimas; os deputados estaduais Issam Saado, Waldetez Castelo Branco, Olintho Neto, Elenil da Penha, Jorge Frederico, Luana Ribeiro e Ricardo Aires; além de secretários de Estado e auxiliares do Governo.