Aeroporto de Araguaína modifica horários de voos

Texto: Secom | Prefeitura de Araguaína

25/02/2022 – Publicado às 01:22

A partir do dia 6 de março de 2022, o horário dos voos diretos entre Araguaína e Brasília será alterado. A mudança foi informada pela operadora Gol Linhas Aéreas, que possui os direitos para comercialização das passagens para o trajeto e conta com parceria da VoePass no transporte dos passageiros. O serviço continuará sendo oferecido cinco dias por semana.

O horário de decolagem para a capital federal, que atualmente é 15h55 e tem chegada prevista às 18h25, será mudado para às 5h30, com pouso às 8 horas. Já o trajeto de retorno de Brasília, que é realizado às 11h35 e com destino completado às 14h10, passará a sair às 21h15 e conta com previsão de aterrissagem às 23h30 em Araguaína. A ida não será operada nas terças-feiras e sábados, e não haverá voos de volta às quartas-feiras e domingos.

Uma nova mudança está programada pela companhia a partir do dia 28 de fevereiro. Os voos de ida para Brasília iniciarão às 4h50 e as voltas para Araguaína terão saída às 21h35.

Obras em ritmo acelerado

O novo horário beneficiará a continuidade das obras desta primeira etapa de modernização do Aeroporto Regional de Araguaína, que alcançou quase 60% de execução. O trabalho realizado nesta fase corresponde ao serviço de drenagem e terraplanagem para a regularização de faixa de pista, áreas de segurança das cabeceiras e do fim da pista, além da implantação das cercas de segurança.

Investimento

Para esta etapa estão sendo investidos R$ 10,8 milhões e a previsão é que o trabalho seja concluído ainda neste primeiro semestre de 2022, dando início à segunda etapa da obra após a aprovação dos projetos e abertura de uma nova licitação.

Ao todo, serão R$ 49 milhões para também a ampliação e reforma do terminal de passageiros que terá mais de 2 mil metros quadrados, reforma da seção contra incêndio e equipamentos para auxílios à navegação.

“Essa obra vai favorecer mais conforto e segurança aos passageiros, além da vinda de mais empresas aéreas para desenvolvimento econômico de toda região. Já temos uma carta de intenção da Azul informando o início de operação com aeronaves a jato assim que a modernização estiver concluída. Vamos correr para que isso aconteça o mais breve possível”, afirmou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, no inicio das obras, em agosto do ano passado..

O aeroporto é gerenciado pela Esaero e opera atualmente com o serviço da empresa aérea VoePass, parceira da Gol Linhas Aéreas.