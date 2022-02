Superintendência de Trânsito dá dicas de como aproveitar o feriado de Carnaval com segurança

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

25/02/2022 – Publicado às 00:11

Neste ano, a Prefeitura de Palmas optou por restringir a promoção de festas em locais públicos, durante o período de Carnaval, como forma de evitar aglomeração de pessoas e o aumento de casos da Covid-19. Mas para aqueles que vão aproveitar o feriado para festejar com os amigos e familiares, a Superintendência de Trânsito da Prefeitura de Palmas dá orientações aos motoristas para garantir a segurança no trânsito.

A recomendação mais importante é respeitar o limite de velocidade da via e não misturar bebida alcoólica e direção, uma vez que a conduta coloca em risco não só a própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define como gravíssima a infração de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

Nesse caso, o motorista recebe uma multa de R$ 2.934,70, valor que dobra caso haja novo flagrante no período de um ano. Além disso, o direito de dirigir do motorista infrator fica suspenso por 12 meses. E para quem recusar submeter-se ao teste de etilômetro, exigido pela autoridade de trânsito receberá a mesma penalidade.

Uma dica simples, ‘mas que vale uma vida’, conforme cita a superintendente de Trânsito, Valéria Oliveira, é eleger o amigo da vez para dirigir, aquela pessoa que não irá beber para poder conduzir a turma em segurança, ou chamar até mesmo um táxi.

Dados

De acordo com a Comissão Intersetorial de Gestão de Dados e Informações do Projeto Vida no Trânsito, no ano passado, 46 pessoas foram vítimas fatais no trânsito envolvendo uso de bebida alcoólica no perímetro urbano de Palmas. Em 2020, a Capital contabilizou 37 vítimas fatais em decorrência da mistura de álcool e direção.

E os números podem ser ainda maiores, considerando que os dados estatísticos são preliminares, haja vista que ainda não foram contabilizados os números absolutos fornecidos pela Polícia Militar.

Viagens

A Superintendência de Trânsito lembra também para aqueles que vão pegar a estrada no feriado, que façam as revisões e as manutenções dos veículos antes da viagem. Nesse sentido, a manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

O condutor deve respeitar a sinalização, bem como a velocidade máxima estabelecida para a via, e fazer ultrapassagens com segurança e somente em locais permitidos. E de preferência não dirigir por mais de quatros horas ininterruptas, a fim de garantir condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo.

Mais dicas de segurança:

Usar sempre o cinto de segurança, passageiros e condutores, e em caso de criança, usar a cadeirinha apropriada para cada faixa etária, e sempre respeitando a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual

As bagagens devem ser transportadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes;

Em caso de chuva, a atenção deve ser redobrada: deve-se reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança entre os veículos e manter os faróis acesos.