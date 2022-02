Porto Nacional estuda implantação de Instituto de Assistência aos Servidores no município

Texto: Secom | Prefeitura de Porto Nacional

25/02/2022 – Publicado às 02:07

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Administração, se reuniu nesta quarta-feira, 23, com a equipe técnica do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Gurupi (IPASGU), no Centro Administrativo do município.

Conforme frisou a Superintendente da Administração, Letícia, o objetivo da visita foi o alinhamento de ideias no sentido de analisar estrategicamente a maneira ideal para implantação de um Instituto de Assistência à Saúde em Porto Nacional, que funcionará da mesma forma de um plano de saúde para os servidores públicos municipais.

“O IPASGU é uma referência na área de assistência à saúde, exemplo bem sucedido de planejamento e, tendo em vista que o objetivo da gestão municipal portuense é a qualidade dos serviços oferecidos, estamos fazendo todos os estudos necessários para atingirmos o objetivo da implantação em nosso município de forma exitosa”, explicou o Secretário Municipal da Administração de Porto Nacional.

Presenças

Secretário Municipal de Administração, Emivaldo Pires; Superintendente Municipal da Administração, Letícia Lima; Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (IPASGU), Zander Guimarães; Judson Rodrigues, Presidente da Comissão de Licitação da Fundação Unirg; José Carlos Arruda, Secretário Municipal da Juventude e Esportes de Gurupi; Antônio.