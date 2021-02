Servidores e magistrados de Porto Nacional prestam homenagem a Raimundo Filho, vítima de Covid-19

…

Em memória ao oficial de justiça, Raimundo José de Brito Filho, de 56 anos, a diretoria do Foro de Porto Nacional, prestou, na tarde desta última quinta-feira (11/02) uma homenagem ao servidor, que faleceu em decorrência de complicações da Covid-19, há um mês. A ação foi realizada por meio do juiz titular, Adhemar Chúfalo Filho, dos magistrados e servidores, que na ocasião, plantaram um ipê no jardim externo do fórum, representando simbolicamente os serviços prestados do oficial à Comarca.

“Essa cerimônia foi muito emocionante, porque a árvore representa o renascimento, a ressureição, e nós sabemos que o Raimundo sempre foi uma pessoa muita boa, cordata, tanto no fórum como em casa. Essa foi a forma que encontramos para agradece-lo, por tudo que ele fez por nós”, ressaltou Adhemar Chúfalo. A simbologia representa também uma homenagem a todas famílias que perderam entes queridos em razão da pandemia.

A iniciativa se deu em razão da amizade construída pelo oficial, com magistrados e servidores, durante os mais de 25 anos de Poder Judiciário. Segundo a presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça (Sindojus), Luana Rodrigues, essa ação foi um ato de conforto para os colegas de trabalho e para a família. “Foi uma cerimônia simples, mas de grande valor para todos”. Através do sindicato, foi feita ainda uma placa, com a carteira funcional de Raimundo Filho, posta na sala dos oficiais de justiça.

“Queríamos que ele fosse lembrado, ainda mais ele, que fez parte da equipe de linha de frente, com relação das atividades essenciais para a prestação jurisdicional, que é de oficial de justiça”, ressaltou o secretário da Comarca, Renato Sousa Martins, lembrando que Raimundo atuou contra a Covid-19.

“Senti-me honrado por ele, pelo carinho e tempo dos colegas de trabalho, dedicado à cerimônia. Sei que o reconhecimento deve ser durante a vida, mas achei muito importante essa homenagem feita por todos”, ressaltou o filho de Raimundo, Breno de Oliveira Brito, agradecendo ainda a todo o Poder Judiciário, pela ação em memória do pai.

Raimundo Filho nasceu em João Lisboa, no Maranhão, em 1º de fevereiro de 1964. Ele ingressou no Poder Judiciário no dia 13 de abril de 1994, como oficial de justiça e estava lotado da Comarca de Porto Nacional. Ele estava internado na UTI, em Palmas, desde 22/12/2020, e faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 no dia 11 de janeiro.