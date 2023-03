Prefeitura apoia realização do Seminário Presencial Modalidades Paralímpicas

Autor: Redação Secom | Publicado em 10 de março de 2023 às 15:27

Com intuito de promover através do esporte, a inclusão social e autonomia às pessoas com deficiência física, a Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), é parceira da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e do Comitê Paralímpico Brasileiro na realização do Seminário Presencial Modalidades Paralímpicas, que teve inicio na manhã dessa sexta-feira, 10, e vai até o sábado, 11, das 8 às 18 horas, no câmpus da UFT em Palmas.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Fundesportes, Raimundo Júnior, ressaltou a importância em Palmas sediar um evento como esse, destacando a importância do esporte como um dos pilares para a inclusão social de pessoas com deficiência. “Acreditamos que o esporte é um dos principais meios que nós, enquanto poder público, temos para proporcionar a inclusão social, promover a saúde, qualidade de vida e autonomia de pessoas com deficiência”, ressaltou o gestor.

Em sua fala, o reitor da UFT, professor Luís Eduardo Bovolato, ressaltou a importância da união dos esportes coletivos e enalteceu as pessoas que enxergam o esporte como instrumento de inclusão, participação e saúde.

A cerimônia de abertura do evento contou com as presentças da pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), Maria Santana, o secretário de Esportes e Juventude do Tocantins, Elenil da Penha, o secretário municipal de Esportes de Porto Nacional, Diógenes Gonçalves, a presidente do Instituto Reviver, Soraia Tomaz, o coordenador do Programa de Educação Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro, David Farias Costa, e o atleta paraolímpico do atletismo e vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Yohansson Nascimento.

Confira a Programação do sábado, 11 de março

8 às 10 horas: Natação com professor Deusanir T. de Sousa

10 às 12 horas: Classificação funcional com Raphael Cota Couto

14 às 17h15: Basquete de cadeira de rodas com Valeria Andrade

