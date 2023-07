Avenida Teotônio Segurado passa por recapeamento na lateral da ACSU-SO 80

A Avenida Teotônio Segurado está passando por recapeamento nas proximidades da Quadra ACSU-SO 80 (802 Sul). A recuperação de pavimento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 10, no sentido sul-norte entre os cruzamentos com as Av. LO-19 e LO-21.

A aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) foi antecedida por retirada de antiga capa asfáltica deformada, isto é, com ondulações geradas pelo tráfego frequente de veículos pesados. A abertura de pista está programada a partir da conclusão do recapeamento do trecho citado. Como já anunciado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), o trabalho de recapeamento da Avenida Teotônio Segurado, principal via que corta o eixo norte-sul da Capital, terá continuidade nas próximas semanas até seu cruzamento com a Av.Parque/NS-15, próximo ao Estádio Nilton Santos.

Outras obras viárias

Na Av. LO-19, há outra equipe trabalhando na ligação de rede interna de drenagem da Arse 72 (706 Sul) com tubulações da avenida. O trânsito da Av. LO-19, entre as Av. NS-04 e NS-10, está parcialmente fechado em função da movimentação de máquinas pesadas e trabalhadores.

Também nesta segunda, acontecem recuperações de ruas e avenidas do Jardim Aureny III e das Quadras Arno 12 e 32 (105 e 305 Sul) e da Arso 112 (1105 Sul) por equipes de tapa-buraco.

Entre em contato

Todos os serviços citados são de equipe própria da Superintendência de Obras Viárias da pasta. Para solicitar algum desses serviços, a população pode entrar em contato direto pelo (63) 3212-7404, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. É importante dar descrição do estado da via e informar endereço completo com ponto de referência, no caso de buracos, por exemplo.

A programação do dia é atualizada diariamente com a inclusão de pedidos de moradores enviados por telefone ou pelo WhatsPalmas (63) 3212-7500, por onde é possível solicitar tapa-buraco enviando fotos e endereço.

Texto: Juliana Matos – Secom/Palmas

Edição: Secom