Av. NS-02 tem trecho fechado para obras na Região Norte de Palmas

O sentido Norte-Sul da Avenida NS-02, em Palmas, lateral à Superintendência Regional do Trabalho no Tocantins (SRT-TO) e Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), está fechado nesta terça-feira, 30, para obras. O trecho será recapeado entre os cruzamentos da NS-02 com as avenidas LO-08 e LO-12.

Os trabalhos foram iniciados na tarde da última segunda-feira, 29, e devem seguir até a quinta-feira, 1°. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), a renovação asfáltica pode sofrer alterações em razão de manutenções ou interrupções causadas por chuvas.

Em razão da operação de máquinas pesadas e circulação de trabalhadores no trecho, a Seisp pede respeito às sinalizações de desvio do trecho. Avenida NS-B é uma opção de acesso à quadra ACSU-NE 40 (302 Norte).

Em razão da recente duplicação do trecho, o recapeamento não será necessário nas faixas Sul-Norte da avenida NS-02, que seguem abertas ao trânsito. A recuperação das faixas em obra é feita com concreto usinado a quente (CBUQ).