Após alta demanda de idosos acima de 67 anos, Secretaria da Saúde de Palmas realiza novo drive thru para vacinação

Após grande procura por vacinação contra Covid-19 dos idosos acima de 67 anos, nesta terça-feira, 30, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) abrirá novo drive thru para este público nesta quinta-feira, 1°, também das 8 às 17 horas, nos estacionamentos do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e no Ginásio Ayrton Senna. Somente na manhã de hoje, foram aplicadas 713 doses do imunizante. Senhas foram distribuídas para as pessoas que estão nas filas e aqueles que não receberam devem vacinar na quinta, 1º. A ação segue até as 17 horas.

Com a mudança, a vacinação dos profissionais de saúde, que seria na quinta, está suspensa e assim que a Semus tiver uma data, será feita a divulgação para este público.

A diretora de Vigilância em Saúde da Semus, Marta Malheiros, reforça que a pasta tem disponível doses para todos os públicos divulgados até o momento. “Não se preocupem, a Semus só abre vacinação com a garantia das doses para os públicos anunciados. Todos serão atendidos e vacinados dentro desta faixa etária”, ressalta.