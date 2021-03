Igrejas convocam fiéis para clamor por Araguaína nesta quarta e quinta-feira

A Semana Santa de Araguaína terá dois dias especiais de oração em clamor contra as crises causadas pela covid-19 e em agradecimento aos profissionais da linha de frente. A comunidade evangélica realizará o evento nesta quarta-feira, 31, e a católica na quinta-feira, 1º. Cada comunidade está elaborando sua programação para reunir mais de 150 mil pessoas em oração durante os dois dias, das 6 às 17 horas.

De acordo com o pastor e um dos organizadores do evento Enoque Duarte, as pessoas serão orientadas, mas decidirão como orar. “Cada irmão fará seu horário de acordo com o tempo que têm, que pode ser individual ou em pequenos grupos para evitar aglomerações, o que diminui o risco de contaminação e respeita o decreto da Prefeitura”, afirmou.

O convite para o clamor já está sendo disparado também nas mídias digitais das paróquias de Araguaína, segundo o Padre Edson Oliveira. “É importante dedicar de 10 a 30 minutos de oração, além de jejum ou outra prática devocional. A Paróquia São Paulo Apóstolo ficará aberta das 6 às 17 horas caso a população queira fazer a oração na igreja, seguindo as medidas de distanciamento, com uso de máscara e higienização das mãos”, contou.

União

O pastor Alexandre Teles explica que o objetivo é orar por intercessão. “O principal objetivo é a misericórdia, a recuperação da saúde. Mas é preciso orar também pelos necessitados, pelos policiais, socorristas, bombeiros, médicos, enfermeiros e outros profissionais que tanto trabalharam e estão exaustos”.

Na quarta-feira, às 16 horas, após as orações, pastores se reunirão com o prefeito Wagner Rodrigues, para orar também pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Já na quinta-feira, no mesmo horário, a reunião do prefeito será com os padres e diáconos.

Semana Santa

A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Este ano, ela começou no último domingo, 28, Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorrerá no domingo de Páscoa, dia 4.