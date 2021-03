Horta comunitária é alternativa de alimentos saudáveis na mesa do palmense

Devido às medidas de restrições para conter o avanço do novo coronavírus, as hortas comunitárias de Palmas também precisaram se adequar para continuar atendendo à mesa do palmense. Somente os produtores que seguem as recomendações, como o uso de máscaras e distanciamento entre os demais produtores, podem comercializar seus produtos. As vendas serão feitas somente pelo portão, de forma a evitar o contato físico e aglomerações. Cada horta tem um horário específico de atendimento, mas normalmente é possível encontrar produtores das 6 às 12 horas, e das 15 às 18 horas.

O agrônomo Antonio Luiz, responsável pelo programa Hortas Comunitárias de Palmas, explica que o atendimento técnico feito pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder) nas hortas continua sendo realizado. “Mas enquanto durar o decreto municipal atenderemos por telefone e WhatsApp. No próximo mês ou até maio deste ano, as hortas irão receber insumos e sementes para auxiliar cada produtor”, complementou o agrônomo.

Confira os locais das hortas comunitárias em Palmas

Arse 102 APM 12, centro da quadra

Arse 112 APM 05, centro da quadra

Arse 122 APM 02, em frente ao posto de saúde

Arse 132 APM 26, ao lado do Cmei Pequeninos do Cerrado

Arso 131

Arno 33 APM 09, ao lado da Avenida NS 03

Arno 42 APM 07

Arso 42 APM 01 ao lado da Avenida NS-15

Arno 72 APM 19, ao lado da Avenida NS-15

Jardim Aureny II, Rua 15 de Janeiro

Jardim Aureny III, APM 09ª, Rua 20

Jardim Aureny IV, APM 08, Rua 14

Setor Sol Nascente, APM 01, Quadra 32 B

Setor Bela Vista, APM G, Quadra 21A

Setor Maria Rosa, Avenida Guarujá

Setor Lago Sul, Rua RN 05, ao lado da Escola dos Bombeiros

Taquaruçu I, Antiga Casa de Farinha

Taquaruçu II, Centro Comunitário de Taquaruçu

Buritirana

Jardim Taquari, Rua NS-32

Empreendedora Taquari, T-21, Rua NS-06

Empreendedora Santa Bárbara, avenida que faz contorno com a Avenida Perimetral