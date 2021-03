Feirantes da Capital retomam atendimento ao público por meio de sistema drive thru na Feira da 304 Sul

Feirantes que comercializam seus produtos nas diversas feiras da Capital retomaram hoje, 30, o atendimento ao consumidor, por meio do sistema drive thru, na Feira da 304 Sul. O novo formato vai funcionar inclusive aos domingos, das 15 às 22 horas, em uma estrutura montada no estacionamento da feira, onde as barracas estão divididas por blocos para facilitar o acesso e fluxo dos veículos. A medida visa cumprir os protocolos sanitários de combate ao novo coronavírus.

A iniciativa promovida pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), visa fortalecer a atividade comercial, contemplando todos os feirantes que atuam nas feiras tradicionais da Capital.

De acordo com a Sedem, os demais feirantes que trabalham nas feiras da 307 Norte, Feira do Aureny I e Feira do Bosque e que também desejam atender os clientes com seus produtos nesta modalidade de venda devem entrar em contato com a Diretoria das Feiras pelo número 3212-7323, durante a semana, nos horários das 13 às 19 horas.

“Nós convidamos todos os palmenses que gostam de comprar os seus produtos fresquinhos nas feiras para apoiar nossos feirantes neste momento difícil que estamos passando por conta da pandemia. Por questão de segurança sanitária não podemos abrir as feiras para não causar aglomerações, mas devemos apoiar e incentivar os feirantes adquirindo os diversos produtos ofertados”, lembrou o secretário executivo da Sedem, Raimundo Júnior.

O estudante do curso de Arquitetura Leonardo Duarte, acompanhado de familiares, lembrou da necessidade de apoiar a renda dos feirantes. “Viemos mais cedo e não enfrentamos fila e fomos bem atendidos. E isso é importante para os feirantes venderem os seus produtos que poderiam estar parados ou estragando e o pessoal depende disso para sobreviver. Todos estão de máscaras e os clientes nos carros, respeitando o distanciamento e seguindo as medidas de segurança”, destacou.

Já o feirante Valdemir Albuquerque, que possui mais de 20 anos de experiência na área, contou que com a retomada dos trabalhos está com a expectativa de boas vendas e com esperança de dias melhores.