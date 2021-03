Defensoria pede empenho de Ronivon no enfrentamento da Covid-19 em Porto

Na manhã desta terça-feira, 30, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) participou de uma reunião com o Estado e o Município de Porto Nacional para discutir medidas de combate e prevenção ao coronavírus na cidade. Participou do encontro virtual o titular da 7ª Defensoria Pública de Porto Nacional e coordenador do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos Humanos (NDDH), defensor público Euler Nunes.

Durante a reunião, a Defensoria ressaltou o empenho em auxiliar todos os órgãos no enfrentamento da covid-19, bem como pediu ao prefeito Ronivon Maciel Gama e as demais autoridades maior empenho no enfrentamento da pandemia no município. “Inclusive com ampliação de leitos, aquisição de insumos e contratação de profissionais de saúde para suprir todas as deficiências do município”, destacou o defensor público.

A reunião contou com representantes do Conselho Estadual de Saúde, Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, deputados estaduais, além de membros da sociedade civil.