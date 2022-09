“Vou ser a voz dos empresários na Câmara”, afirma Eliana Castro ao receber apoio de empresários em Gurupi

Por Assessoria

A candidata a deputada federal Eliana Castro (PP) recebeu o apoio de diversas frentes empresariais na região sul do Estado. A diretora licenciada do Sebrae visitou empresas do ramo da construção civil, alimentício, vestuário e agroindústria nesta sexta-feira, 02, em Gurupi.

Eliana pontuou seus projetos para a geração de emprego e renda através do incentivo ao empreendedorismo, e afirmou que irá defender as demandas dos empresários das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais na Câmara dos Deputados.

“Os pequenos negócios foram responsáveis por sete de cada dez vagas de trabalho formais criadas em julho deste ano, segundo os últimos dados do Caged. Isso mostra sua importância para nossa economia, e o quanto precisamos dar mais incentivo para eles crescerem, com capacitação e acesso a crédito facilitado”, afirmou Eliana.

Ao fim da tarde, a candidata do PP se reuniu com empresários na Associação Comercial e Industrial de Gurupi. Foi um momento de ouvir ideias e mostrar seu projeto que tem como pilar o apoio ao crescimento dos pequenos negócios. Eliana pontuou que, além do suporte aos empresários, é preciso dar atenção aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho.

“Hoje temos um déficit de profissionais capacitados. Tem vaga, mas não tem mão de obra qualificada para as empresas crescerem de modo sustentável. Com articulação na Câmara, vamos trazer recursos e políticas públicas para contornar essa situação, trazendo emprego para as pessoas e desenvolvimento para os pequenos negócios”, finalizou a candidata.