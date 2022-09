Em Gurupi, senadora Kátia relembra trajetória e avisa: “eu quero cuidar de gente”

Por Assessoria

A senadora Kátia (Progressistas), candidata à reeleição, dedicou toda a agenda desta sexta-feira (02) para Gurupi, cidade onde começou a sua trajetória política. Além de dialogar com empresários locais, Kátia conversou de perto com os lojistas do novo Mercado Municipal, obra construída com R$ 5 milhões em emendas destinadas pela parlamentar. À noite, Kátia esteve com pastores da Assembléia de Deus do Ministério Madureira e finalizou a agenda com um comício no Setor Malvinas.

“Eu quero cuidar de gente. A obra do mercado foi um pedido dos gurupienses que queriam a ampliação e renovação desse lugar que gera emprego e renda no município. Me comprometi hoje em fazer o que for preciso para aumentar o número de lojas abertas ampliando assim as ofertas do nosso mercado”, disse Kátia, que passou a tarde conversando com cada lojista do shopping popular e da feirinha.

À noite, durante o comício no Setor Malvinas, Kátia dividiu um pouco da sua história e da trajetória política, desde que começou em Gurupi , até os dias de hoje no seu segundo mandato como senadora. História essa que foi elogiada pelos colegas de palanque, como a atual deputada estadual Claudia Lelis, candidata à reeleição.

“Kátia é campeã de recursos e defende o nosso estado diuturnamente. Uma mulher firme que é respeitada no nosso país e fora dele. E é por isso que estou ombreada com você, ajudando o povo de Gurupi, um polo de desenvolvimento econômico da Região Sul”, disse Cláudia Lélis, adiantando que irá destinar emendas para a segunda etapa do Hospital Geral de Gurupi. Esta é uma briga antiga da senadora Kátia que já conseguiu mais de R$ 40 milhões para a construção da casa de saúde.

Estiveram no palanque com Kátia os candidatos a deputado federal Filipe Martins, Eliana Castro e Cleiton Pinheiro, e o candidato a Estadual Ivanilson Marinho.

Mais cedo, na reunião com os pastores da Assembléia de Deus do Ministério Madureira, Kátia reafirmou sua independência na eleição a governador do Tocantins. “Os quatro candidatos não me trazem preocupação. Eu quero é trabalhar. Se o governador me disser ‘Kátia, temos que asfaltar dois mil quilômetros de estrada nova, arruma o dinheiro’, vocês podem ter certeza que vou atrás porque sei onde buscar o recurso. Seja em Brasília ou até mesmo fora do Brasil, pela minha experiência eu sei o caminho”, disse Kátia.

A nível nacional a parlamentar também manteve o posicionamento de independência. “Sou senadora do Brasil, não sou oposição a pessoas e partidos. Sou oposição a leis que prejudiquem as pessoas ou o nosso estado do Tocantins”, afirmou.