Dimas recebe apoio de diretores do Sisepe e detalha duas propostas para categoria

Por Assessoria

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) recebeu, na manhã deste sábado, 3 de agosto, diretores do Sisepe-TO (Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins). Os dirigentes sindicais, liderados pelo presidente Elizeu Oliveira, confirmaram seu apoio pessoal ao candidato oposicionista.

Elizeu Oliveira afirmou que a forma como o Estado vem tratando o servidor público precisa de mudança e Dimas é a pessoa mais adequada para isso. Entre as várias reivindicações dos sindicalistas, estão o pagamento dos direitos de progressão de cada servidor com um parcelamento justo e os investimentos em estrutura, principalmente no interior onde há unidades do Estado totalmente sucateadas.

O candidato assegurou que os direitos, na sua gestão, serão pagos em dia. Já sobre as progressões e reposições atrasadas, ele apresentou uma proposta que foi muito bem recebida pelos sindicalistas: não haverá parcela paga pelo Estado inferior a R$ 1 mil.

“Isso é muito bom para todos os colegas, que receberão os seus direitos muito mais rápidos em precisar fazer operações bancárias na qual abrem mão de boa parte do que tem direito”, explicou um dos sindicalistas.

Segundo os diretores do Sisepe presentes, essa proposta de Dimas faz com que mais de 40% dos servidores recebam todos os seus direitos atrasados em até um ano. Hoje, o governo vem propondo pagamento em 96 vezes, o que acaba gerando parcelas inferiores a R$ 100 e obrigando muitos funcionários a recorrerem a um possível convênio com bancos, pagando juros altíssimos e abrindo mão de seus direitos.

“Essa nossa proposta beneficia principalmente o servidor da camada mais baixa. Já peço a vocês esperem um pouco e não vão ao banco agora. O ano que vem receberão os valores justos”, destacou o candidato.

Condições de trabalho

Para atender a outra reivindicação e melhorar as condições de trabalho, Dimas propôs juntas as unidades do governo estadual da mesma cidade em um local só e, através de uma parceria público-privada, poder licitar estrutura completa com equipamentos para que os servidores tenham condições de atuar.

“Ter os servidores em um local adequado e com os instrumentos necessários é essencial para o bom desempenho da administração e para ter todos motivados. Nós vamos reformular por completo a estrutura”, assegurou.

Apoio de Elizeu Oliveira

“Conclamo apoio ao candidato Ronaldo Dimas. Entendo que os seus projetos para o governo do Estado são os que precisamos hoje para ter um Estado rico com povo rico e não um Estado rico com povo pobre como temos hoje. Conhecemos o seu projeto para o governo do Estado e é por isso que faço esse compromisso”, destacou o presidente do sindicato.

Dimas agradeceu e ressaltou que seu governo vai cumprir todos os compromissos com os servidores públicos do Estado. “Não ficará data-base para trás, não ficarão progressões para trás. Vamos cumprir a legislação”, assegurou.

Como garantia aos sindicalistas, as duas gestões de Dimas em Araguaína pagaram os direitos dos servidores rigorosamente em dia, com progressões e datas-bases.