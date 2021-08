Vice-governador participa de aula inaugural das atividades da UnirG Câmpus de Paraíso do Tocantins

O vice-governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, representando o governador Mauro Carlesse e acompanhado da secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, participou na manhã desta segunda-feira, 2, do início das atividades da Universidade de Gurupi (UnirG) do Câmpus de Paraíso do Tocantins.

O funcionamento do câmpus de Paraíso foi autorizado pelo governador Mauro Carlesse, após vistoria e parecer positivo já publicado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), conforme o Decreto nº 6228, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O vice-governador Wanderlei Barbosa reforçou o compromisso da atual Gestão com a descentralização do conhecimento. “Em breve, vamos iniciar o curso de Medicina em Augustinópolis e estamos estudando a implantação da UnirG também em Augustinópolis, porque o Tocantins não é feito apenas de duas cidades, e a implantação de um curso como esse tem a capacidade de desenvolver a região, social e economicamente. Sem contar que brasileiros de várias regiões virão em busca dessas vagas e seremos um grande polo de conhecimento e educação”, destacou.

A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, também presente no evento, destacou a seriedade como foi conduzida a implantação da UnirG. “Para chegarmos aqui hoje, foi preciso dar muitos passos e, graças ao nosso Conselho Estadual de Educação, foram passos seguros que nos permitiram chegar aqui hoje com a certeza de que os alunos levarão daqui a melhor formação que o Estado poderia oferecer”, frisou.

O Campus

O prédio que irá sediar o câmpus de Gurupi tem mais de 2.100 m² de área construída e abriga salas de aula, laboratórios, refeitório, além dos departamentos administrativos da UnirG. O local foi doado pela Prefeitura de Paraíso do Tocantins, com um investimento de mais de R$ 1,5 milhão, para a reforma do espaço.

O prefeito de Paraíso, Celso Moraes, destacou o apoio de todos os agentes na implantação do câmpus. “Há muito tempo, nós sonhávamos em trazer a UnirG para nossa cidade, abrimos mão da construção de um centro administrativo para Paraíso em prol da implantação da UnirG, que, para nós, naquele momento, era mais importante. E nós só temos a agradecer pelas parcerias, tanto com a prefeitura de Gurupi como com o Governo do Tocantins”.

A reitora da UnirG, Sara Falcão, ressaltou que mesmo com um novo câmpus, a homogeneidade da instituição se mantém. “Tudo o que for realizado em Gurupi também vai ser realizado em Paraíso, porque, independente do número de câmpus, nós somos uma única equipe, e a implantação desse curso, hoje, foi sonhado e é um mérito de toda a comunidade acadêmica”.

Presenças

Participaram do evento também a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; o presidente da Fundação UnirG, Thiago Pinheiro Miranda, além de vereadores de Paraíso e Gurupi.