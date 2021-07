Com serviços online, Justiça Eleitoral amplia diálogo com o cidadão

Com o objetivo de ampliar o diálogo com o cidadão, promover a transparência e eficiência dos serviços prestados à sociedade, a Justiça Eleitoral do Tocantins vem aprimorando seus canais de atendimento ao eleitor. Desde o último ano, a disponibilização do atendimento online pelo site, por meio do WhatsApp ou videoconferência facilitaram o acesso de forma virtual.

Em operação desde 15 de março, o Balcão Virtual realiza os atendimentos por videoconferência e já registrou 1.053 atendimentos no Estado (até 20/07). Pelo canal, é possível conversar diretamente com os servidores da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) e das 33 Zonas Eleitorais do estado, das 13 às 19 horas.

Outro canal bastante utilizado pelo cidadão é o WhatsApp, disponível em todos os cartórios e na sede do TRE-TO. A utilização da ferramenta teve início em abril de 2020.

Já o atendimento online ao eleitor, por meio do site do Tribunal, contabilizou 32.408 acessos em 2020, e até junho deste ano já foram registrados 14.061 pedidos. O objetivo da ferramenta é facilitar a prestação dos serviços, possibilitando ao eleitor, advogados e representantes de partidos políticos o pleno acesso à Justiça Eleitoral do Tocantins, a qualquer momento, pela internet.

Pelo Atendimento Online é possível requerer a primeira via do título (alistamento), mudança de município (transferência), alteração/atualização de dados pessoais, modificação do local de votação e ainda realizar a revisão eleitoral ou regularizar inscrição cancelada.

Pelo site também é possível a consulta da situação eleitoral e quitação de multas, bem como a emissão e validação de Certidões (quitação eleitoral, crimes eleitorais, filiação partidária etc).

“O TRE Tocantins vem aperfeiçoando suas estratégias com foco na melhoria dos serviços prestados à sociedade, e não mediremos esforços no sentido de avançar para aproximar ainda mais a Justiça Eleitoral do povo tocantinense, por meio do diálogo direto, franco e transparente”, garantiu o presidente do TRE-TO, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto.

Outros serviços

Os brasileiros maiores de 16 anos residentes no exterior podem realizar o atendimento online utilizando a ferramenta Título Net Exterior, na qual é possível solicitar alistamento eleitoral, revisão de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral e regularização da inscrição. Para atender a essas pessoas e facilitar os procedimentos, a Justiça Eleitoral, por meio da Zona Eleitoral do Exterior (Zona ZZ), oferece atendimento/tira dúvidas por WhatsApp no número +55 61 9 9293-9773, e-mail (eleitor.exterior@tre-df.jus.br) e telefone +55 61 3048 1770.