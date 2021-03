Vereadores relatam ao MP supostas irregularidades na saúde pública de Palmas

Na tarde desta quarta-feira, 17, o promotor de Justiça Thiago Ribeiro recebeu uma comitiva formada por vereadores de Palmas, que relataram uma série de supostas irregularidades na saúde pública do município. Segundo os parlamentares, foi constatada falta de insumos para o atendimento, como oxigênio e equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais da saúde que atendem pacientes com Covid-19.

A comitiva contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Palmas, Janad Valcari, e dos vereadores Moisemar Marinho, Mauro Lacerda e Antônio Vieira. O grupo também relatou a reutilização de materiais descartáveis como jalecos, máscaras e luvas.

O promotor de Justiça informou que irá instaurar procedimento administrativo para apurar as irregularidades apresentadas pela equipe. Sobre oferta de leitos em UTI, esclareceu que foi ajuizada uma Ação Civil Pública no início do mês de agosto de 2020.

Por fim, Thiago Ribeiro afirmou que está acompanhando o cumprimento do acordo realizado em juízo por parte da secretaria municipal de saúde. As novas informações apresentadas pelos vereadores serão juntadas no bojo da ação em andamento.