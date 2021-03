Kátia solicita ao Senado dos EUA cooperação bilateral no combate à pandemia

A senadora Kátia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, acaba de protocolar no Itamaraty e na Embaixada dos Estados Unidos uma correspondência do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), dirigida à presidente do Senado e vice-presidente dos EUA Kamala Harris solicitando cooperação bilateral no combate à pandemia do Covid-19.

O texto leva à consideração da Presidente do Senado a solicitação de que as autoridades norte-americanas levem em conta “a possibilidade de conceder autorização especial para a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos EUA e ainda sem previsão de utilização”.

“Semelhante gesto de solidariedade” daria grande impulso ao atual esforço de imunização da população brasileira com mais de 60 anos, contribuindo de modo decisivo para a contenção da pandemia em seu atual epicentro e aumento da segurança sanitária de todos os países das Américas”, completa o documento.

O movimento da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal mostra a grande preocupação do presidente da Casa e da presidente da CRE com a evolução da pandemia do Covid-19 no País e o crescimento acentuado da curva de contágios. Superamos nesta semana a média móvel de 70 mil novos casos e 2 mil óbitos por dia.

Diz a senadora Kátia Abreu: “O Senado da República está se movimentando para ajudar o Brasil a enfrentar esta pandemia. O governo não é só Executivo. O governo é Executivo, é Legislativo e Judiciário. E a questão principal neste momento é unir forças em favor do povo brasileiro. E convém fazer mais do que tem sido feito”.

Brasília, 19 de marco de 2021

Senadora Kátia Abreu (PP-TO)