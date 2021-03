Justiça Eleitoral suspende atendimento e audiências presenciais no Tocantins

Considerando a atual situação da pandemia da Covid-19 no estado, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) suspendeu o atendimento e audiências presenciais no âmbito da Justiça Eleitoral do Tocantins a partir desta quarta-feira (03/03). Medida vale até 30 de março.

Conforme a Portaria nº 139/2021, as audiências que forem desmarcadas nesse período deverão ser reagendadas assim que possível. Devido à pandemia, magistrados, servidores, estagiários e colaboradores permanecerão em regime de teletrabalho.

Confira a íntegra da Portaria assinada em conjunto pelo presidente do TRE-TO, desembargador Eurípedes Lamounier, e pelo vice-presidente e corregedor regional Eleitoral, desembargador Marco Villas Boas.