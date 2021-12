Velório de Brito Miranda ocorre neste domingo na Igreja São José, em Palmas

Texto: T1 Notícias

O corpo do ex-secretário de Infraestrutura do Estado e pai do ex-governador Marcelo Miranda, José Edmar Brito Miranda, será velado a partir das 19h deste domingo, 26 de dezembro, no salão paroquial da Igreja São José, na Quadra 604 Sul (Arse 61), em Palmas. Brito perdeu a vida aos 87 anos neste sábado, 25, em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca.

O sepultamento será no cemitério Jardim das Acácias por volta das 10h desta segunda-feira, 27, após uma missa com o corpo presente às 8h, também na Igreja São José.

A família agradeceu as manifestações de solidariedade neste momento de luto. O Governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas decretaram luto oficial de três dias pelo falecimento de Brito.

Vida Pública

Brito Miranda, como era conhecido por todos, era filho de Leôncio Miranda e Anaídes Brito Miranda. Formado em Direito na Universidade Federal de Goiás, especializou-se em Direito Agrário e foi promotor de justiça. Essa especialização profissional o habilitou para presidir o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás (Idago) e ser chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura daquele Estado.

Iniciou a carreira política em 1962 quando foi eleito deputado estadual por Goiás, pelo Partido Social Democrático (PSD), tendo migrado para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) após a outorga do bipartidarismo pelo Regime Militar de 1964. Foi reeleito deputado estadual em 1966. Feito que alcançou novamente nas eleições de 1982 e 1986. Em 1988, disputou sua última eleição como candidato a vice-governador do Tocantins na chapa do PMDB liderada por José Freire, não tendo sido eleito, visto que a chapa de Siqueira Campos e seu vice, Darci Coelho, venceram nas urnas.

Também foi promotor de Justiça no Tocantins e exerceu vários cargos públicos durante as gestões de seu filho, o ex-governador Marcelo de Carvalho Miranda, eleito em 2002, 2006 e 2014.

Vida Pública

Brito Miranda, como era conhecido por todos, era filho de Leôncio Miranda e Anaídes Brito Miranda. Formado em Direito na Universidade Federal de Goiás, especializou-se em Direito Agrário e foi promotor de justiça. Essa especialização profissional o habilitou para presidir o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás (Idago) e ser chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura daquele Estado.

Iniciou a carreira política em 1962 quando foi eleito deputado estadual por Goiás, pelo Partido Social Democrático (PSD), tendo migrado para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) após a outorga do bipartidarismo pelo Regime Militar de 1964. Foi reeleito deputado estadual em 1966. Feito que alcançou novamente nas eleições de 1982 e 1986. Em 1988, disputou sua última eleição como candidato a vice-governador do Tocantins na chapa do PMDB liderada por José Freire, não tendo sido eleito, visto que a chapa de Siqueira Campos e seu vice, Darci Coelho, venceram nas urnas.

Também foi promotor de Justiça no Tocantins e exerceu vários cargos públicos durante as gestões de seu filho, o ex-governador Marcelo de Carvalho Miranda, eleito em 2002, 2006 e 2014.