Deputado Antonio Andrade emite Nota de pesar pelo falecimento de Brito Miranda

Foi com profundo sentimento de pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Edmar Brito Miranda, conhecido como Brito Miranda.

Pai do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda, Brito Miranda, ocupou cargos de destaque na administração pública e teve um papel importante no processo de consolidação do Tocantins.

Neste momento de tristeza e consternação peço a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos que sofrem com a perda.

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.”

Salmos 46:1

Deputado Antonio Andrade

Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins e família