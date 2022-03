Vagas abertas: inscrições no programa Bombeiro Mirim vão até a sexta-feira, 4

Texto: Redação | Agência Brasil

02/03/2022 – Publicado às 16:12

Com mais de 300 crianças já formadas em Gurupi, nas edições anteriores, o programa educacional Bombeiro Mirim segue com inscrições abertas até sexta-feira, 4. As ações estão sendo retomadas após dois anos de paralisação, por conta da pandemia da covid-19. Nesta ocasião, o Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 3° Batalhão em Gurupi-TO, está disponibilizando 50 vagas.

Criado em 2017, o Programa tem como base a educação e as ações sociais. Segundo explica o comandante do Batalhão em Gurupi, major Wellington Moura, o Bombeiro Mirim desenvolve na criança todo o conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, como noções de primeiros-socorros, combate a incêndios, salvamentos em geral, noções de cidadania, meio ambiente, entre outros.

“A base está na educação e nas ações sociais, além disso o programa promove a integração da criança à sociedade, mostrando a importância dela enquanto cidadã”, esclarece o major Wellington Moura.

Outra ferramenta do Bombeiro Mirim é a grande quantidade de assuntos relacionados ao mercado de trabalho. “Não se fala só daquilo que é inerente à atividade do bombeiro militar, mas também daquilo que pode ser despertado no aluno como uma futura profissão. Por isso, trazemos vários palestrantes que falam do funcionamento das entidades, dos órgãos públicos, organizações privadas, alguns profissionais falam das suas profissões, ou seja, eles trazem para essas crianças, informações acerca do seu papel na sociedade, além das atividades do CBM”, completou o comandante.

As 50 vagas abertas pelo Corpo de Bombeiros Militar, em Gurupi, são distribuídas em 25 para o período matutino e 25 para o período vespertino. Os pais, ou responsáveis legais, devem levar a documentação da criança. O Programa é gratuito.

Os critérios com maior pontuação na possibilidade de ficar com as vagas, são para crianças oriundas de escolas públicas, serem cadastradas em programas sociais do governo Federal e morar nas regiões próximas ao 3° Batalhão de Bombeiros Militar.

O edital com todas as informações está no link https://central.to.gov.br/download/280514

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate