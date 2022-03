Cuidadores de crianças com necessidades educacionais especiais participam de capacitação

Texto: Redação Semed | Prefeitura de Palmas

02/03/2022 – Publicado às 22:39

Cerca de 200 educadores de crianças com necessidades educacionais especiais participaram na tarde desta quarta-feira, 02, de uma formação ministrada pelas servidoras do quadro da Secretaria Municipal da Educação (Semed) Ana Cecília Ferreira Reis e Andréia Aparecida Celestino Nunes, que atuam na Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho. O evento contou com a presença da titular da pasta, Cleizenir dos Santos, equipe técnica e demais servidores do órgão.

O diretor de Ensino Fundamental, Weudes Rocha, abriu o evento apresentando a equipe diretiva da pasta, destacando o empenho e a dedicação de cada servidor em prol de uma educação de excelência. “O resultado da excelência para o educador é a aprendizagem de seus alunos, por isso é tão importante promover e participar de capacitações como esta”, avaliou.

A secretária da Educação, Cleizenir dos Santos, ressaltou que o evento representa um momento de discussão, trocas e debates acerca dos temas relacionados à educação especial. “Precisamos desse espaço de debate a fim de que possamos elaborar políticas públicas, avaliar e apresentar propostas para os nossos alunos”, disse a gestora, acrescentando que este deve ser o objetivo de todos os servidores da escola, não somente dos educadores que trabalham com alunos com necessidades educacionais especiais.

Ainda conforme a secretária, a educação especial é o maior desafio a ser enfrentado pela educação municipal, exigindo de todos os servidores formação de excelência. “Precisamos estar preparados para vencermos esse grande desafio, por isso, além das formações que estamos promovendo, participem de cursos on-line, palestras e outras atividades que promovam o conhecimento”, destacou, acrescentando que a educação especial será o foco das ações deste ano.

Para a servidora Beatriz Diniz, que atua há quatro anos na área de educação especial, a formação é de extrema relevância para os profissionais da área. “O conhecimento adquirido é um grande apoio para as nossas atividades, principalmente para os novos educadores, pois já começam atuar com todo amparo pedagógico necessário ao exercício da profissão”, concluiu.