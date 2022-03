HGP promoveu ação para animar as crianças internadas durante o carnaval

Por Luciana Barros | Secom/Governo do Tocantins | Edição: Laiany Alves

02/03/2022 – Publicado às 22:40

Com oficinas de máscaras, instrumentos musicais recicláveis e decoração colorida, assim foi o “Fevereiro da Alegria”, ação organizada na Ala Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). A programação especial, no período de carnaval, contou ainda com “Cortejo da Alegria”, música e personagens com fantasias que percorreram as dependências do HGP fazendo a festa dos pacientes internados para minimizar o impacto da hospitalização.

A ação teve a participação de servidores, acompanhantes e pacientes e foi organizada pelo Setor de Humanização, com ajuda da equipe de Odontologia, Psicologia, Associação Amigos do HGP, dentre outros voluntários.

A psicóloga Betânia Cristina da Luz Pontes, explica que “estas ações têm uma importância significativa para o emocional e saúde das crianças, ajudando no tratamento e recuperação. A ideia foi despertar a alegria nos pequenos. Nós criamos o “Fevereiro da Alegria” com ajuda da equipe do hospital. É uma satisfação para nós profissionais da saúde levar um pouco de amor e carinho por meio da arte”, enfatizou.

A mãe Maria Celma de Araújo, que acompanha o filho em tratamento no HGP, aprovou a iniciativa. “Muito legal. Uma iniciativa criativa que passa um sentimento de alegria para as crianças”, afirmou.

A coordenadora do Setor de Humanização do HGP, Goiamara Borges ressalta o trabalho da equipe, “sabemos que durante o período de internação o paciente deixa o convívio familiar para poder receber os cuidados na unidade hospitalar, e ações como estas colaboram para melhorar a saúde emocional dos pacientes. Nosso trabalho é pautado pela diretriz da ambiência da Política Nacional de Humanização, essa ação faz parte do Projeto Ateliê Terapêutico”, pontuou a coordenadora.