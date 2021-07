Vacinação contra Covid-19 em Palmas segue nesta sexta, 16, para grupos prioritários e pessoas acima de 43 anos

A Prefeitura de Palmas dá continuidade à vacinação de todos os grupos prioritários nesta sexta-feira, 16. Também segue a imunização de pessoas sem comorbidade acima de 43 anos e de gestantes e puérperas acima de 18 anos, com ou sem comorbidades, incorporadas à Campanha Municipal de Imunização contra a Covid-19.

A imunização prossegue também para os dos trabalhadores da indústria, com Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE) 35, 36, 37, 38, 39, 53, 59, 60 e 61; trabalhadores da limpeza urbana, transporte urbano, educação, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades/fatores de risco acima de 18 anos e, ainda, aqueles que precisam tomar a segunda dose da Coronavac (21 dias após a 1ª) ou Astrazeneca (80 dias após a 1ª).

Para se vacinar é necessário levar uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contracheque, dentre outros).

Gestantes e Puérperas

Para serem atendidas, as gestantes e puérpera (mulheres em até 45 dias após o parto) deverão apresentar documento contendo a orientação médica quanto à aplicação da vacina. Essa recomendação deve ser solicitada ao médico, seja da rede pública ou privada, que faz o acompanhamento. Além disso, elas devem levar documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), comprovante de endereço, cartão do SUS, cartão de vacina e a caderneta da gestante (para as grávidas) ou a declaração de nascido vivo ou natimorto para puérperas. A gestante com comorbidade também deve apresentar declaração ou laudo médico que comprove a comorbidade.

O agendamento para se vacinar deve ser realizado na plataforma da Semus, acessando aqui.

Locais de Vacinação (sexta-feira – 16/07/2021)

Das 13 às 17 horas

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Isabel Auler – Arso 23 (207 Sul)

USF Francisco Júnior – Arso 41 (403 Sul)

USF Satilo Alves de Sousa – Arso 111 (1.103 Sul)

USF Valéria Martins Pereira – Arse 122 (1.206 S)

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Bela Vista

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Laurides Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Taquari

USF Morada do Sol

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu) – agendamento na unidade

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana) – agendamento na unidade

Horário das 16 às 20 horas

USF Albertino Santos – Arse 101 (1.004 Sul)