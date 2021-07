Palmas oferece opções para quem deseja curtir as férias escolares com segurança

A Capital do Tocantins oferece aos seus moradores e turistas praias, parques, feiras, bibliotecas, trilhas, cachoeiras, muita área verde e muitas outras opções para quem deseja fugir das aglomerações e aproveitar cada momento das férias escolares com segurança.

Para aqueles que desejam algo mais tranquilo, os parques Cesamar e dos Povos indígenas e as praças oferecem a chance de brincadeiras e esportes ao ar livre, como andar de bicicleta, fazer um delicioso piquenique em família ao pôr do sol, brincar de amarelinha, skate, patins, brincar de bola, pique-pega, e em contato com a natureza. A recomendação possibilita às crianças a movimentação do corpo, longe das telas.

Outra opção é subir a serra aproveitando as belezas naturais e paisagens deslumbrantes que Taquaruçu oferece e podem gerar bem-estar e saúde física, tanto dos pais quanto das crianças. Quem optar pela programação na serra vai descobrir um mundo de aventuras, pousadas e chácaras aconchegantes e sem aglomerações que oferecem inesquecíveis passeios de trilhas. Entretanto, o que não pode ser esquecido são os cuidados para prevenção da Covid-19, como uso de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos, uma vez que a pandemia não acabou.

O mirante do Limpão também aparece entre uma das atrações mais frequentadas, por ser um local aberto, cheio de pontos que favorecem o distanciamento físico. Mas a recomendação é evitar os finais de semana, quando o local fica mais movimentado, e ter atenção redobrada com as crianças, pois o local é cheio de despenhadeiros.

Também no estilo das visitas contemplativas, as praias da Capital são alternativas para ver o pôr do sol espetacular que pode ser admirado em Palmas e até garantir registros fotográficos.

A Praia da Graciosa, um dos cartões postais da cidade, foi o local escolhido pela família Medeiros, Waldelita e Isaú, para proporcionar às filhas um momento de lazer. A mãe, Waldelita conta também outros passeios que a família fez pela cidade. “Como não viajamos, estamos levando as meninas para locais que elas gostam: subimos a serra do Limpão, que elas amam subir e lá a gente faz um lanche; vamos ao Cesamar e fazemos piquenique e elas brincam no parquinho”, conta a Walelita Medeiros, acrescentando que os passeios nas cidades vizinhas estão no plano da família, “vamos levar em locais também próximos a Palmas para elas conhecerem. Só sei que elas estão amando as férias”.

Especialista orienta

Mas, com pais trabalhando e crianças em casa, é necessário criar estratégias para sair da rotina. Há 15 anos em sala de aula, a especialista em gestão escolar e agora diretora da Educação Infantil de Palmas, Suiany de Sousa Costa, ressalta os benefícios das férias para o desenvolvimento das crianças. “Durante as férias a rotina das crianças costuma ser alterada e as atividades escolares rotineiras com horários definidos dão lugar a outras atividades mais livres, de lazer e muita brincadeira. É um momento propício para as crianças se relacionarem e interagirem com outros familiares, amigos e colegas, e desta maneira as crianças continuam desenvolvendo habilidades necessárias para sua faixa etária”.

A especialista orienta aos pais que estão trabalhando que se organizem da maneira que for possível para promover momentos descontraídos com as crianças. “Reservar um momento do dia para realizar brincadeiras ou pequenos passeios em família é uma boa opção”. Outra opção é inserir os pequenos em tarefas domésticas de forma divertida, como fazer algum tipo de receita que possa envolver as crianças, cultivar jardim ou horta, fazer gincanas com premiação para quem cumprir todas as tarefas. Fazer sessão de cineminha em casa como colchões espalhados pela sala, já é uma forma de sair da rotina. Ou até fazer acampamento dentro de casa com barraquinhas feitas com lençol. Um dia de arte, com uma exposição dos trabalhos. O importante é usar a criatividade.

Ela lembra também que é importante estipular um tempo do dia sem telas. “O uso abusivo das telas apresenta perigo às crianças. Segundo estudos, o uso dos equipamentos em excesso pode prejudicar a visão, comprometer a saúde física e mental, provocar ansiedade, dificuldade de atenção, sobrepeso, irritabilidade, transtornos posturais, entre outros”.

E para fugir das telas e desenvolver a criatividade, a Biblioteca do Espaço Cultural aparece também como uma ótima opção de férias. O local obedece todos os protocolos de higienização e obras para o público infanto-juvenil. O cadastro está momentaneamente suspenso, mas a leitura pode ser feita no local. A pequena Beatriz Souza, 8 anos, ama os livros de aventura e já é uma frequentadora assídua da Biblioteca Jornalista Jaime Câmara. “Eu sempre procuro aqui autores que ainda não conheço”.

Outra grande oportunidade para fazer nas férias é apresentar às crianças um pouco da história da cidade, e visitar pontos históricos da Capital. O museu Casa Sussuapara, no Parque Cesamar, pode ser visitado por meio de agendamento. Também pode ser conhecido o Museu do Palacinho e Memorial Coluna Prestes. A Praça dos Girassóis também oferece uma gama de atrativos históricos e recreativos.