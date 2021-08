Vacina contra a gripe ainda está disponível em Palmas

Para quem ainda não tomou a vacina da Influenza, que protege contra vários tipos de vírus que provocam gripe, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas informa que ainda está em tempo. As Unidades de Saúde da Família (USF) têm doses disponíveis para imunizar a população com idade acima de seis meses, conforme ampliação liberada pelo Ministério da Saúde no dia 3 de julho. Somente as Unidades Sentinelas (503 Norte, 712 Sul e Eugênio Pinheiro), e a Unidade da 409 Norte e da 1004 Sul não estão fazendo a aplicação do imunizante.

Para receber a dose, basta comparecer à USF portando seu cartão de vacina e um documento com foto. No entanto, não ter a caderneta de vacinação em mãos não é impeditivo para tomar a vacina. A população deve ficar atenta aos horários de atendimento, pois, em algumas unidades, o serviço estará disponível somente no período da manhã (confira a lista abaixo).

O coordenador da Central Municipal de Rede Frio – Valéria Paranaguá, Hugo Lellis, explica que, mesmo com a abertura da vacinação para a população em geral, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem procurar as unidades para se vacinarem. “A escolha dos grupos prioritários considerou as pessoas que podem desenvolver formas mais graves da doença e a preocupação é ainda maior neste período”.

Fazem parte dos grupos prioritários: pessoas acima dos 60 anos, professores, crianças com idade entre seis meses e 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.

Importância da vacinação

O coordenador da Central Municipal de Rede Frio – Valéria Paranaguá, Hugo Lellis, lembra que a vacina contra a Influenza, que é utilizada no Brasil desde 1999 em pessoas acima de 60 anos, foi disponibilizada gradativamente para outros públicos, e tem atualmente utilização trivalente, protegendo contra os tipos de influenza H1N1, H3N2 e o tipo B.

“Graças a vacina houve uma queda gradativa e significativa na incidência de síndromes respiratórias agudas graves, o que auxilia também no prognóstico de pessoas com doenças respiratórias severas”, disse Lellis, ao salientar também que as vacinas contra a Influenza e a vacina contra a Covid-19 caminham juntas, pois a Influenza ajuda a minimizar as complicações pela infecção da infecção do novo coronavírus.

Outro lembrete importante é que quem vacinou contra a Covid-19 deve aguardar 15 dias para receber a dose do imunizante contra a Influenza.

Locais de vacinação

Horário: Das 8 às 17 horas

USF 210 sul

USF 403 sul

USF 806 sul

USF 1103 sul

USF 1206 sul

USF 207 sul

USF 307 norte

USF 405 norte

USF 406 norte

USF 603 norte

USF 108 sul

USF José Hermes

USF Taquari

USF Morada do sol

USF Bela Vista

USF José Lúcio

USF Novo Horizonte

USF Alto Bonito

USF Aureny 2

USF Santa Fé

USF Santa Bárbara

USF Laurides Milhomem

Horário: das 8 às 12 e das 14 às 18 horas

USF 508 norte

USF Liberdade

USF Taquarussu

USF Buritirana

USF Taquarussu Grande