‘Doutor Gama’ e ‘Edifício Gagarine’ são as estreias da semana do Cine Cultura

A cinebiografia do advogado, jornalista e abolicionista Luiz Gama, ‘Doutor Gama’, é um dos destaques da programação do Cine Cultura para o período de 26 de agosto a 1º de setembro. Outra novidade é o longa francês, ‘Edifício Gagarine’, que integrou a Seleção Oficial de Cannes em 2020 e a programação do Festival Varilux de Cinema Francês em 2020. O Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, abre suas portas de quarta-feira a domingo, com entrada de R$ 12 inteira e R$ 6 a meia.

‘Doutor Gama’, um dos filmes selecionados para a edição comemorativa do American Black Film Festival (ABFF), que acontece em novembro, em Los Angeles (EUA), é baseado na biografia de Luiz Gama, um dos personagens mais importantes da história brasileira, homem negro que utilizou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos. Nascido de ventre livre, Gama foi vendido como escravo aos 10 anos de idade para pagar dívidas de jogo de seu pai. Mesmo como escravo, se alfabetizou, estudou e conquistou sua própria liberdade, se tornando um dos mais respeitados advogados de sua época, um abolicionista e republicano que inspirou um país inteiro.

Já ‘Edifício Gagarine’, é um filme francês que integrou a Seleção Oficial de Cannes em 2020 e a programação do Festival Varilux de Cinema Francês em 2020. O longa conta a história de Yuri, um adolescente que vive na Cité Gagarine, um conjunto habitacional de classe média baixa no subúrbio de Paris. O jovem abandonado pela mãe e órfão de pai sonha com o dia em que seguirá os passos de seu ídolo, o cosmonauta Yuri Gagarin. Enquanto desenvolve uma cápsula espacial para sua aventura, confronta-se ao fato que o prédio onde vive corre o risco de ser demolido.

Continuam na programação do Cine Cultura, o dinamarquês ‘Drunk- mais uma rodada’; o uruguaio, ‘O empregado e o patrão’; e o filme brasileiro ‘Piedade’.

Vale destacar que a programação está sujeita a alteração sem aviso prévio. Acompanhe no Instagram as informações sobre o Cine Cultura.

Confira a programação completa de 26 de agosto a 1º de setembro

Quinta-feira: 26/08

18h10 – O Empregado e o Patrão, Manuel Nieto

Suspense, ficção| Uruguai| 2021| 106’

Classificação: 14 anos

20h10 – Druk – Mais uma Rodada, Thomas Vinterberg

Drama, Comédia |Dinamarca| 2021|117’

Classificação: 16 anos

Melhor Filme Internacional no Oscar 2021

Sexta-feira: 27/08

18h10 – Druk – Mais uma Rodada, Thomas Vinterberg

Drama, Comédia |Dinamarca| 2021|117’

Classificação: 16 anos

20h10 – O Empregado e o Patrão, Manuel Nieto

Suspense, ficção| Uruguai| 2021| 106’

Classificação: 14 anos

Sábado: 28/08

18h10 – Edifício Gagarine, Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Drama| França|2021|97’

Classificação: 12 anos

20h10 – (pré-estreia) Doutor Gama, Jeferson De

Drama| Brasil| 2020|80’

Classificação: 12 anos

Domingo:29/08

18h10- Edifício Gagarine, Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Drama| França|2021|97’

Classificação: 12 anos

20h10 – Piedade, Cláudio Assis

Drama| Brasil| 2021|99’

Classificação: 18 anos

Quarta-feira: 01/09

18h10 – Druk – Mais uma Rodada, Thomas Vinterberg

Drama, Comédia |Dinamarca| 2021|117’

Classificação: 16 anos

20h10 – Piedade, Cláudio Assis

Drama| Brasil| 2021|99’

Classificação: 18 anos

Sinopses

Doutor Gama

Sinopse: Dr. Gama é baseado na biografia de Luiz Gama, um dos personagens mais importantes da história brasileira, homem negro que utilizou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos. Nascido de ventre livre, Gama foi vendido como escravo aos 10 anos de idade para pagar dívidas de jogo de seu pai. Mesmo como escravo, se alfabetizou, estudou e conquistou sua própria liberdade, se tornando um dos mais respeitados advogados de sua época, um abolicionista e republicano que inspirou um país inteiro.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fpQbv2W_ECQ

Edifício Gagarine

Sinopse: Na história, Yuri é um adolescente que vive na Cité Gagarine, um conjunto habitacional de classe média-baixa no subúrbio de Paris. O jovem abandonado pela mãe e órfão de pai sonha com o dia em que seguirá os passos de seu ídolo, o cosmonauta Yuri Gagarin. Enquanto desenvolve uma cápsula espacial para sua aventura, confronta-se ao fato que o prédio onde vive corre o risco de ser demolido.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=A-VVC4XZzm0

Druk – Mais uma Rodada

Sinopse: Druk – Mais uma Rodada é a história de quatro professores com problemas em suas vidas, testando a teoria de que ao manter um nível constante de álcool em suas correntes sanguíneas, suas vidas irão melhorar. De início, os resultados são animadores, porém, no decorrer da experiência, eles percebem que nem tudo é tão simples assim.

Trailer: https://youtu.be/r3jPVVvpQOA

O Empregado e o Patrão

Sinopse: O patrão tem tudo garantido na vida, exceto uma preocupação premente: a saúde frágil de seu bebê. Paralelo a isso, o empregado busca sustento para sua filha recém-nascida e aceita uma oferta para trabalhar nas terras do patrão. Um inesperado evento trágico e uma corrida de cavalos acirrada colocam em risco o destino das duas famílias.

Trailer: https://youtu.be/Zde17QMxR3k

Piedade

Sinopse: Na fictícia cidade de Piedade, a rotina dos moradores é abalada pela chegada de uma grande empresa petrolífera, que decide expulsar todos de suas casas e empreendimentos para ter melhor acesso aos recursos naturais.

Trailer: https://youtu.be/toOzQoQRbGQ