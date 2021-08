Avenida NS-04 tem trecho parcialmente fechado para recuperação asfáltica

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) iniciou nesta quarta-feira, 25, a recuperação asfáltica de trecho da Avenida NS-04, em Palmas. A via recebe microrrevestimento no trecho que se intersecciona com as avenidas LO-23 e LO-27, isto é, nas laterais das quadras Arse 101 (1004 Su), Arse 102 (1006 Sul), Arse 111 (1104 Sul) e Arse 112 (1106 Sul).

Nesta manhã, segue fechado parcialmente para aplicação de material pavimentoso o sentido sul-norte da via. A Avenida NS-10 é alternativa de acesso nesse sentido às quadras citadas. Segundo a Superintendência de Obras Viárias, os trabalhos devem se estender até o fim da semana, sendo possíveis interrupções em função de reposição de materiais ou reparos em máquinas.

A orientação da Seisp é que veículos que circulem por ali realizem os desvios sinalizados e mantenham veículos estacionados em áreas distantes da área onde há trabalhos em andamento.

Tapa-buraco

Ainda nesta quarta-feira, 25, há manutenções de pavimento com ruptura (tapa-buraco) programadas para atender os setor Santa Fé e Jardim Aureny IV, acesso à Casa de Prisão Provisória de Palmas e 22º Batalhão do Exército Brasileiro e as Quadras ACNO 1 (103 Norte) e ACSO 1 (103 Sul).

Para solicitar atendimento de algum ponto com buraco ou falha na rua, qualquer morador pode ligar no (63) 3212-7404 das 13 às 19 horas e solicitar reparo à Superintendência de Obras Viárias.