USFs da região norte de Palmas abrem para multivacinação neste sábado, 15

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) tem intensificado as estratégias de vacinação em Palmas com o objetivo de ampliar o número de pessoas protegidas. Neste sábado, 15, Unidades de Saúde da Família (USF) da Região Norte estarão abertas para imunizar a população contra Covid, Influenza, Poliomielite e demais vacinas do calendário infantojuvenil e adulto. As atividades ocorrerão das 8 às 17 horas.

A multivacinação estará disponível nas oito unidades da região Norte, sendo elas: USF José Luiz Otaviani (Arno 33/307 Norte), USF da Arno 41 (403 Norte), USF da Arno 42 (405 Norte), USF da Arne 53 (406 Norte), USF da Arno 44 (409 Norte), USF da Arno 61 (503 Norte), USF da Arne 64 (508 Norte) e USF da Arno 71 (603 Norte).

Para vacinar é necessário ter em mãos documentos pessoais (RG e CPF), caderneta da criança e do adolescente, cartão de vacina e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o gerente de Imunizantes da Central Municipal da Rede de Frios (Cemurf), Hugo Botelho, crianças e adultos têm vacinas para tomar e todos devem estar com o calendário vacinal em dia. “A vacina é a melhor forma de proteção, mas é necessário cumprir todo o esquema de imunização”, explica.