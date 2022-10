Prefeitura de Palmas institui Semana de Combate às ISTs e de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado

Duas importantes leis para a Saúde Municipal Palmas foram sancionadas pela prefeita Cinthia Ribeiro nesta semana. A primeira delas institui de 1º a 7 de dezembro a Semana de Prevenção e Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis e à Aids; a outra institui a primeira semana de setembro como a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado na Capital.

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) ressalta a importância das leis publicadas no Diário Oficial do Município na conscientização da população sobre assuntos relacionados à saúde. A enfermeira responsável pela coordenação da área técnica das Infecções Sexualmente Transmissíveis, Alcineia Ferreira, explica que a legislação vai reforçar o que já acontece na prática, ou seja, as atividades do Dezembro Vermelho, que já ocorrem, serão intensificadas. Dentre as ações, Alcineia cita palestras, oferta de testes rápidos e busca ativa.

A Gerente da linha de Cuidados de Atenção Primária, Pâmela Eva Teixeira de Aguiar, afirma que a criação da semana de incentivo ao parto normal e humanizado intensificará as ações que já são desenvolvidas no município de Palmas no âmbito da Atenção Integral à Saúde da Mulher. Segundo ela, a nova legislação vai melhorar a adesão a este tipo de parto, estruturando estratégias na rede municipal de saúde que venham ampliar os serviços já ofertados com relação ao planejamento sexual e reprodutivo, orientações sobre cuidados do Pré-Natal da gestante e do do parceiro, além de orientações relacionadas ao parto humanizado e a continuidade do cuidado na assistência ao Puerpério.

Pamela reafirma ainda que “Neste sentido busca-se divulgar e fortalecer estas ações que permitam as gestantes se empoderarem ao parto natural na abordagem mais saudável de trazer seu filho ao mundo”.