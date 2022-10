Concluída segunda etapa de curso de aproveitamento de pescados

O curso de filetagem de peixes concluiu sua segunda etapa – a produção de receitas com os filés, nesta sexta-feira, 14, na Escola de Tempo Integral (ETI) Fidêncio Bogo, em Taquarçu Grande. Ministrado pela bióloga do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Cássia Sobreira, e a engenheira de aquicultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (Seder), Maíra Zambonato Dorneles, o curso contou com a participação de 15 merendeiras das ETI Fidêncio Bogo e Marcos Freire (região São João). O objetivo do curso é para que as merendeiras das ETI’s que produzem peixe aprendam a manipular e fazer novos pratos.

Maíra Dorneles afirma que ao questionar os alunos, a maioria respondeu que não gostava do lanche com peixe e com isso, chamou Cássia para que juntas ministrassem o curso. “Aqui a gente está ensinando vários pratos, com aproveitamento total do peixe, pra poder fazer os alunos gostarem cada vez mais e aumentar o consumo de pescado no município”, comenta. A engenheira quer fazer em mais escolas, apesar de ser difícil encontrar uma brecha na agenda das palestrantes e das merendeiras.

Na sexta-feira, 21, será a terceira e última etapa do curso e serão produzidas novas receitas como escondidinho, croquete, tambaqui na panela de pressão e também o preparo do Fish Burguer, hambúrguer feito de peixe. O curso é realizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Seder, e em parceria com a Ruraltins, escola Fidêncio Bogo e o Entreposto Safra Pescados, que doou a parte do peixe. “A gente conseguiu os peixes redondos, tambatinga e tambaqui, que são peixes difíceis de inserir em programas de compras institucionais por ter espinhas. Fazendo essa capacitação, moendo essa carne, dá para fazer muitas receitas com esses peixes”, explicou Cássia Sobreira.

Uma das beneficiadas com o curso, é a merendeira da ETI Fidêncio Bogo Antônia Saturnino de Sousa, que assim como as outras participantes, confirmou que vai fazer as receitas em casa. “Amei fazer isso, eu não sabia como retirar o filé do peixe. Do jeito que estamos fazendo aqui, é certeza que os alunos vão gostar”, declara.

