USF Santa Fé comemora o Dia das Crianças com oferta de atendimento e recreação

Em alusão ao Dia das Crianças, com foco em promover a saúde infantil, a Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Fé realiza diversas atividades e atendimentos para as crianças da região com até 5 anos de idade nesta quinta-feira, 13, a partir das 8 horas da manhã. Serão disponibilizados serviços de enfermagem e médicos, avaliação odontológica, atualização do cartão de vacinas infantis e ainda ficará disponível um espaço voltado para recreação deste público.

De acordo com a coordenadora da USF, Girlene Brito, o evento acontece graças aos esforços de todos servidores da unidade que se empenharam para que nesse espaço pudesse ocorrer a celebração do Dia das Crianças. Girlene ainda pontua que é de extrema importância que os pais fiquem atentos à saúde dos filhos, pois muitas vezes as crianças não conseguem diferenciar sintomas.

Saúde infantil

A área técnica da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) reforça que uma grande ferramenta no combate de doenças é a imunização das crianças de acordo com o calendário de vacinas e pede atenção aos pais para que todo o esquema vacinal seja completado.