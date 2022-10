Alunos recebem instruções de primeiros socorros do projeto ‘SamuziTO’

Alunos da Escola de Tempo Integral Padre Josimo e Colégio Militar do Estado do Tocantins receberam instruções de primeiros socorros do projeto ‘SamuziTO’ em comemoração ao dia das crianças, celebrado nesta quarta-feira, 12 de outubro. A ação, conduzida pelo Núcleo de Urgência e Emergência da Diretoria de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), ocorreu na manhã desta terça-feira, 11, na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após serem recepcionados pelas mascotes da educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e tomarem um café da manhã, os alunos foram divididos para percorrerem simultaneamente as estações de aprendizagem, sendo elas: parada cardíaca, reconhecimento de Acidente Vascular Cerebral (AVC), ambulância e escolinha de trânsito. O projeto ‘SamuziTO’ existe há quase 12 anos e tem como objetivo conscientizar crianças da importância do serviço realizado pelo Samu.

Além disso, por meio de brincadeiras e atividades lúdicas, o projeto instrui os pequenos sobre como proceder em casos de urgência e emergência até a chegada do atendimento móvel e ainda dos malefícios que os ‘trotes’ podem causar. Segundo a coordenadora do Núcleo, Karlla de Souza Luz, esse trabalho é feito mensalmente nas escolas da Capital. “Os alunos que estão participando aqui hoje foram selecionados pela escola por terem produzido os melhores trabalhos de socorristas mirins”, explica.

A aluna Ana Beatriz Veras, 9 anos, amou participar do projeto. “Eu achei muito interessante, prestei bastante atenção e acho que conseguirei ajudar se alguém precisar de massagem cardíaca”. A aluna Maria Eloedna Muniz, 11 anos, também gostou de participar da ação. “Primeira vez que entrei numa ambulância, essa foi a atividade que mais gostei e até consegui ver meus batimentos cardíacos”, comentou.

Ao final do curso, todas as crianças receberam um certificado de socorristas mirins.