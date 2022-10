Em benefício da mulher empreendedora, Agência de Fomento renova linha de crédito Fomento Outubro Rosa

Em alusão à campanha de conscientização que visa alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero, a Agência de Fomento do Estado do Tocantins renova nesta terça-feira, 11, o programa de crédito Fomento Outubro Rosa. Trata-se de uma linha especial em benefício da mulher empreendedora tocantinense, concedendo-lhes financiamento para capital fixo e de giro, quer seja para pessoas físicas (profissionais liberais) ou pessoa jurídica.

É notória a conquista de espaço pelo público feminino em razão da sua indiscutível liderança e pelas habilidades de comando à frente de pequenas e grandes organizações. A Agência de Fomento tocantinense reconhece que as mulheres possuem competências ou pré-requisitos com grande potencial de desenvolvimento. A maior prova disso é que, aproximadamente, 50% das empresas classificadas como MEI, EPP, ou Médias e Grandes empresas no Estado do Tocantins, são geridas por mulheres.

Segundo a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, o programa tem por objetivo viabilizar recursos, destinados exclusivamente para as mulheres que empreendem no Tocantins, com o objetivo de desenvolver e manter seu potencial produtivo. “A ação será destinada aos empreendimentos geridos por pessoas do sexo feminino, que tenham características sociais de geração de emprego e renda. Vamos viabilizar as operações de tal forma que o crédito seja liberado rapidamente, desburocratizando o acesso aos recursos. O financiamento terá uma carência de até três meses e prazos de pagamento de até 60 meses, além de taxas de juros mensais bastante acessíveis”, pontuou a presidente.

Nesta linha especial de crédito da Agência de Fomento do Tocantins, que visa impulsionar e manter o crescimento dos pequenos negócios, as interessadas podem solicitar o mínimo de R$ 1 mil e o máximo de R$ 100 mil, de acordo com a análise de crédito e a modalidade de financiamento, sendo até R$ 30 mil para Microempreendedoras Individuais (MEI) e até R$ 100 mil para empresas de outros portes.

Atendimento

O atendimento será realizado durante todo o mês de outubro de 2022, na Agência de Fomento do Tocantins, localizada em Palmas, das 12 às 18 horas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3220-9800 ou pela plataforma: www.fomento.to.gov.br. Já nas sucursais de Araguaína e Gurupi, os atendimentos ocorrerão nas unidades do É Pra Já daquelas localidades ou pelos telefones (63) 99993-7063 (Gurupi) e (63) 99277-6113 (Araguaína).

