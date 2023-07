Unitins convoca os aprovados na 1ª chamada do Vestibular 2023/2 para a realização da matrícula

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), publicou nesta segunda-feira, 17, a convocação para a matrícula dos aprovados na primeira chamada do Vestibular 2023/2 dos Câmpus Palmas e Paraíso. O prazo para solicitação de matrícula on-line começa nesta terça-feira, 18, e segue até o dia 21.

Os convocados na primeira chamada devem seguir as orientações do edital de convocação e solicitar a matrícula por meio da plataforma I-protocolo. Todas as orientações, bem como o link para o I-protocolo, estão disponíveis na página do edital, no portal da Unitins. (acesse aqui).

Os candidatos que se inscreveram na modalidade de reserva de vagas, podem conferir o resultado da perícia médica para os candidatos aprovados nas vagas reservadas à Pessoa com Deficiência, e o resultado do procedimento de heteroidentificação dos candidatos aprovados nas vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, oriundos de escola pública estarão disponíveis na página do certame.

De acordo com o edital de convocação, poderão se matricular os candidatos que apresentarem certificado ou declaração que comprove a conclusão do Ensino Médio. Além disso, também deverão ser apresentados os documentos pessoais listados na convocação, o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, RANI (para candidatos das vagas destinadas a indígenas), e o Laudo Médico (para candidatos aprovados nas vagas destinadas à Pessoa com Deficiência).

A falta da documentação exigida no ato da solicitação de matrícula, implicará na perda da vaga no curso para o qual o candidato foi selecionado. As aulas do semestre 2023/2 estão previstas para iniciarem no dia 1º de agosto.

Vestibular

O Vestibular 2023/2 ofertou 240 vagas distribuídas nos cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação no Câmpus Palmas; e Direito no Câmpus Paraíso. A aplicação das provas aconteceu no dia 25 de junho e contou com a presença de mais de mil candidatos.

Edição: Lorena Lira